Štajerska postala del evropske turistične elite

Evropska platforma za promocijo turizma in kulture European Best Destinations (EBD) je Štajersko uvrstila na tretje mesto med 20 najbolj zaželenimi evropskimi destinacijami. Prvi dve mesti zasedata Madrid in Nikozija. Prehiteva pa destinacije, kot so Pariz, Lizbona in Verona.

Maribor. FOTO: Visit Maribor

Glasovanje za najboljšo turistično destinacijo je potekalo v dveh fazah. V ožji izbor so se sprva med več kot 480 evropskimi destinacijami uvrstile tiste, ki imajo jasen razvojni zagon in nadpovprečen turistični rezultat. Nato je več kot milijon popotnikov z vsega sveta glasovalo, katero evropsko destinacijo bi najraje obiskali v tem letu. Visoka uvrstitev na lestvici krepi globalno prepoznavnost Štajerske in povečuje njeno konkurenčnost na tujih trgih. Prinaša tudi okrepljeno medijsko izpostavljenost, visoko vidnost na vodilnih turističnih platformah ter prisotnost v digitalnih iskalnikih in orodjih umetne inteligence, kjer danes nastaja večina potovalnih odločitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Štajerska se v letu 2026 uvršča med najbolj privlačne in prepoznavne evropske turistične destinacije. FOTO: European Best Destinations

Direktorica Regionalne razvojne agencije (RRA) za Podravje – Maribor Nataša Ritonija dober rezultat pripisuje strateškemu povezovanju in skupni viziji. »Leta 2022 smo vzpostavili konzorcij destinacije Štajerske, ki je danes največji partnerski model sodelovanja turističnih deležnikov v Sloveniji. V treh letih načrtnega razvoja smo dokazali, da je sodelovanje ključ do mednarodne prepoznavnosti,« pravi Ritonija.

Pohorje. FOTO: Jošt Gantar

Zanimanje za Štajersko prav tako odraža širši trend sodobnega turizma, ki daje prednost krajem, kjer se kultura, gastronomija, narava, aktivnosti na prostem in življenjski slog naravno prepletajo. »Štajerska povezuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenijo, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje. Skupaj ustvarjamo močno urbano naravno zgodbo, ki omogoča večdnevno raziskovanje brez dolgih razdalj,« pojasnjuje, vodja sektorja za turizem na RRA Podravje – Maribor.

V Regionalni razvojni agenciji Podravje – Maribor vidijo uvrstitev na tretje mesto kot zgodovinski dosežek, ki ga ne bi zmogli brez načrtnega povezovanja občin, destinacij, ponudnikov, združenj in partnerjev.