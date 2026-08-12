Zakaj se mladi Slovenci v povprečju odselijo šele okoli 30. leta

Prehod iz mladosti v odraslost že dolgo ne velja več za linearni proces, pri katerem bi zaključku izobraževanja sledila redna zaposlitev, nato pa selitev od doma, partnerstvo in ustvarjanje družine. Kot opozarja socialna psihologinja dr. Metka Kuhar, je ta prehod zdaj daljši, bolj različen, manj predvidljiv, hkrati pa se pogosto ne dogaja v tem zaporedju. Slovenska mladina ima najnižje stopnje revščine. Mladi v Sloveniji imajo večji delež zaposlitev od evropskega povprečje. Tako v Sloveniji kot v drugih državah Evropske unije mladii vse dlje živijo doma. Lani je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 49 odstotkov starih od 20 do 24 let, večji delež je imela le še Grčija. V skupini Neet (Not in education, employment or training), kamor sodijo mladi, stari od 15 do 29 let, ki niso bili ...