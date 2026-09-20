Beseda, ki je pravzaprav glagolnik od stanovati, v vsakem od nas vzbuja različne občutke in pomene. Najbolj objektivno gre za prostor ali prostore za bivanje, povezane v funkcionalno celoto. Stanovanje lahko tako dobimo, opremimo, kupimo.

Slednje za vedno večji znesek, ki je marsikomu nedosegljiv. Ob tem se sprašujem, kako je mogoče, da so cene stanovanj tako visoke, če si ga vedno več ljudi ne more privoščiti?

V tem smislu podpiram pobudo, da je stanovanje pravica. Sploh v našem svetu preobilja. Pa je potem navsezadnje vseeno ali po stanovanju tekajo otroci (upam, da ne miši) ali pa je stanovanje lastniško, najemniško. Najraje bi imel pet- ali večsobno dobro osvetljeno z lepim razgledom. Pa se že počasi premikamo v naslednji pomen, ki je: dom, bivališče.

Beseda stanovanje v slovarjih na portalu Fran.

Naj ne bo le kraj bivanja, ampak naj bo kraj, kjer se počutimo domače. Če pogledamo malce v preteklost, vidimo, da je bil pomen besede stanovanje včasih zelo različen. Vorenc v svojem slovarju loči na primer fundus, z zgledom: ſtanovanîe s'vunai méſta, in subrostrarius z zgledom: kateri ima enu ſtanovanîe v'mei ratnimi goſpudi na plazi.

Torej je imela beseda stanovanje v tem slovarju pomen, ki bi ga danes opisali z izrazi zemljišče ali položaj. Vsem bralcem želim, da bi po Sinonimnem slovarju bilo njihovo stanovanje dom in ne zgolj stanovanjska enota.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Metod Čepar.