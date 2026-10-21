Stanovanje v okolici Ljubljane navdušuje z drzno opremo in nenavadnim imenom

V okolici Ljubljane se skriva stanovanje, ki je vse prej kot običajno. Na sto kvadratnih metrih sta arhitektki Janja Štibernik in Ema Valand iz studia Alter arhitektura & design ustvarili dom, v katerem se prepletajo umetnost, izraziti barvni kontrasti, igrivost in osebni spomini lastnikov.

Temna kuhinja, jedilnica z nepričakovanimi vzorci, umetniška dela in nenavadni dekorativni poudarki ustvarjajo podobo zasebne galerije, ki pa ostaja predvsem prostor družinskega življenja in druženja. Še posebej zanimivo je ime stanovanja – Tiramisu. Za njim se skriva zgodba, ki razkriva tudi filozofijo njegove zasnove.

Zakaj sta arhitektki stanovanje primerjali prav s priljubljeno italijansko sladico, kako sta združili na videz nezdružljive sloge in katere nepričakovane podrobnosti skrivajo posamezni prostori? Celotno zgodbo in bogato fotogalerijo tega posebnega doma si oglejte na Deloindom.si.