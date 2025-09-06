Stanovanje v skladišču: loft s spalnico in kopalnico v zraku

V nadaljevanju preberite:

»Naročnik nas je povabil na ogled ter na parceli s hišo in opustelim skladiščem zavil v – skladišče. Ta nenavadni prostor je želel spremeniti v svoj dom. S svojo zračnostjo in industrijskim karakterjem je takoj pritegnil našo pozornost, saj tako kot drugi za stanovanje nenamensko zgrajeni objekti ponuja vse prej kot zasnovo klasičnega stanovanja,« arhitekt Matej Peneš iz ljubljanskega biroja BAAM arhitekti začenja pripoved o projektu, ki nastaja v Ljubljani.

Ko so starši naročnika še imeli obrt, je bilo v objektu skladišče, pozneje pa so spremenili namembnost v stanovanjsko, a je večino objekta zasedala garaža. Eden od otrok, zdaj že odrasel moški, si je zamislil, da bi ga preuredil in v njem živel. Ko so bili arhitekti Matej Peneš, Blaž Jamšek in Andrej Zonta prvič na ogledu, je ta dvovišinski prostor zasedal ogromen viličar in prav ta višina jih je najbolj impresionirala, zato so se trudili ohraniti zračnost prostora in bogastvo volumna – ob zagotovitvi vseh potrebnih prostorov za prijetno bivanje.

Razvili so kar nekaj idej, pri čemer je bil naročnik zanje še bolj odprt, kot so si sploh drznili upati. Kaj je nastalo in zakaj so nenamensko zgrajeni objekti za stanovanjsko rabo tako zelo privlačni?