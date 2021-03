Stanovanje z zlatim obokom

Glavno potezo svetlega in izčiščenega stanovanja predstavlja osem in pol metrov dolg vgradni element, ki se razteza od predsobe do kuhinje. Na prehodu med predsobo v bivalni del ga poudari zlat obok. In prav ta oblikovalski poudarek da značaj stanovanju. Pod zasnovo interierja so se podpisaliiniz biroja od-do arhitektura.