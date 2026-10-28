Stanovanje, zasnovano za udobno življenje tudi v tretjem življenjskem obdobju

Pri prenovi doma pogosto razmišljamo predvsem o tem, kako želimo živeti danes, precej redkeje pa o tem, kako se bodo naše potrebe spremenile čez deset ali dvajset let. Prav to je bilo eno ključnih izhodišč pri prenovi 83 kvadratnih metrov velikega stanovanja, ki ga je arhitektka Meta Kutin zasnovala za udobno in čim bolj samostojno bivanje tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Rešitve niso na prvi pogled izrazito prilagojene starejšim, temveč so diskretno vključene v sodoben interier. Širši prehodi, prha brez roba, premišljeno shranjevanje in dobra dostopnost vsakdanjih predmetov omogočajo lažje in varnejše bivanje, hkrati pa stanovanje ohranja toplino in osebni značaj.

Kako so pri prenovi povezali funkcionalnost, estetiko in spomine lastnice ter katere rešitve lahko pridejo prav tudi pri načrtovanju lastnega doma, preberite na Deloindom.si.