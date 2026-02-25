Starmerjev veleposlanik, Epsteinov najboljši prijatelj

Ne le Andrew Mountbatten-Windsor in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson – zaradi Epsteinovih dokumentov Veliko Britanijo pretresa tudi primer lorda Petra Mandelsona. Črno senco meče tudi na britanskega premiera Keira Starmerja, ki ga je decembra 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, čeprav ga je po razkritih povezavah z Epsteinom devet mesecev pozneje že razrešil.

V začetku meseca sta odstopila šef Starmerjevega kabineta Morgan McSweeney ter vodja urada za komuniciranje Tim Allan, k odstopu pa pozivajo tudi premiera. A to ni edini škandal v Mandelsonovi politični karieri.

Mandelson (72) je za laburiste začel delati že v 80. letih prejšnjega stoletja in bil desetletja osrednja osebnost stranke, a ima za seboj burno kariero. Večkrat je bil na ministrskem položaju, med letoma 2004 in 2008 je bil evropski komisar za trgovino, po laburističnem porazu na volitvah leta 2010 je soustanovil lobistično podjetje Global Counsel, decembra predlani je bil imenovan za veleposlanika v ZDA.

V drugi polovici 90. let je postal znan kot eden od snovalcev projekta Blairove »Nove laburistične stranke«. Leta 1998 je bil prvič prisiljen odstopiti s položaja ministra za trgovino in industrijo v Blairovi vladi, ko je bilo razkrito, da ni prijavil brezobrestnega posojila v višini 373.000 britanskih funtov za nakup doma v Londonu, ki mu ga je dal ministrski kolega Geoffrey Robinson, kar je pomenilo konflikt interesov.

Drugič je moral odstopiti leta 2001, tedaj v funkciji državnega sekretarja za Severno Irsko zaradi obtožb, da je poskušal vplivati ​​na vlogo za potni list za indijskega poslovneža Srichanda Hinduja, čigar družina je prispevala milijon funtov za slavno stavbo Millennium Dome v Greenwichu v Londonu. Poznejša preiskava ga je sicer oprostila kršitev.

Prvi sklop dokumentov v prihodnjih tednih

Po Mandelsonovi ponedeljkovi aretaciji je britanska vlada včeraj sporočila, da naj bi v začetku marca objavila prvi sklop dokumentov v zvezi z imenovanjem Mandelsona za veleposlanika v ZDA (pa tudi, da podpira objavo dokumentov o pretekli vlogi nekdanjega princa Andrewa kot trgovinskega odposlanca).

»Še pred šestimi meseci se je Peter Mandelson zdel neomajen kot britanski veleposlanik v ZDA, kar je eden najbolj cenjenih položajev v britanski diplomaciji, njegova aretacija pa zaznamuje enega najhitrejših in najstrmejših padcev, kar jih je bilo v britanskem javnem življenju,« je novinar Guardiana komentiral aretacijo enega ključnih mož, ki je lani pri ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu izpogajal znižanje nekaterih carin za Združeno kraljestvo.

Policija je že v začetku meseca preiskala Mandelsonove nepremičnine v Londonu in zahodni Angliji, v ponedeljek pa so ga aretirali zaradi suma zlorabe položaja ter ga po nekaj urah zaslišanja in plačilu varščine izpustili na prostost. Mandelson je včeraj policijo obtožil, da so ga aretirali zaradi »neutemeljenih« obtožb, da je nameraval pobegniti v tujino. Namenjen je bil namreč na Britanske Deviške otoke.

Novi Epsteinovi dokumenti, objavljeni konec prejšnjega meseca – zaradi njih je Mandelson ta mesec izstopil iz laburistične stranke in lordske zbornice –, so namreč med drugim razkrili, da naj bi kot minister za gospodarstvo v laburistični vladi Gordona Browna leta 2009 Epsteinu posredoval tudi občutljive vladne informacije. Obsodba zaradi kršitev na javni funkciji pa po poročanju Reutersa predvideva najvišjo, dosmrtno zaporno kazen.

Politični vihar se je tudi za Mandelsona začel nakazovati v začetku septembra z elektronskimi sporočili iz več kot 33.000 strani tedaj razkritih dokumentov o Epsteinu. Tega je med drugim v pismu iz leta 2003 imenoval za »najboljšega prijatelja«, v rojstnodnevni knjigi istega leta pa za »inteligentnega in bistrega človeka«.

Omenjal je Epsteinove »'zanimive' prijatelje« pa tudi, da ga občasno preseneti na kakšnih oddaljenih krajih ... »Ali v enem od svojih čudovitih domov, ki jih rad deli s prijatelji (njam njam) ... A kjer koli že je na svetu, ostaja moj najboljši prijatelj!« Leta 2008 mu je po mailu celo poslal, da se bo boril za njegovo predčasno izpustitev, ko se bo srečal z obtožbami, približno dva meseca po tem, ko je bil Epstein leta 2009 izpuščen iz zapora, pa je ta Mandelsonu in njegovemu zdajšnjemu možu Reinaldu Avili da Silvi nakazal 10.000 funtov. Dokumenti so razkrili, da naj bi z Epsteinom ostal v tesnem stiku vsaj do leta 2016.