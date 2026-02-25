  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Starmerjev veleposlanik, Epsteinov najboljši prijatelj

    Aretacija Petra Mandelsona zaznamuje enega najstrmejših padcev v britanskem javnem življenju.
    Fotografija, posneta na neznani lokaciji, prikazuje nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona (levo) in Jeffreyja Epsteina (desno). FOTO: AFP
    Galerija
    Fotografija, posneta na neznani lokaciji, prikazuje nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona (levo) in Jeffreyja Epsteina (desno). FOTO: AFP
    Saša Bojc
    25. 2. 2026 | 11:00
    5:01
    A+A-

    Ne le Andrew Mountbatten-Windsor in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson – zaradi Epsteinovih dokumentov Veliko Britanijo pretresa tudi primer lorda Petra Mandelsona. Črno senco meče tudi na britanskega premiera Keira Starmerja, ki ga je decembra 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, čeprav ga je po razkritih povezavah z Epsteinom devet mesecev pozneje že razrešil.

    V začetku meseca sta odstopila šef Starmerjevega kabineta Morgan McSweeney ter vodja urada za komuniciranje Tim Allan, k odstopu pa pozivajo tudi premiera. A to ni edini škandal v Mandelsonovi politični karieri.

    Mandelson (72) je za laburiste začel delati že v 80. letih prejšnjega stoletja in bil desetletja osrednja osebnost stranke, a ima za seboj burno kariero. Večkrat je bil na ministrskem položaju, med letoma 2004 in 2008 je bil evropski komisar za trgovino, po laburističnem porazu na volitvah leta 2010 je soustanovil lobistično podjetje Global Counsel, decembra predlani je bil imenovan za veleposlanika v ZDA.

    V drugi polovici 90. let je postal znan kot eden od snovalcev projekta Blairove »Nove laburistične stranke«. Leta 1998 je bil prvič prisiljen odstopiti s položaja ministra za trgovino in industrijo v Blairovi vladi, ko je bilo razkrito, da ni prijavil brezobrestnega posojila v višini 373.000 britanskih funtov za nakup doma v Londonu, ki mu ga je dal ministrski kolega Geoffrey Robinson, kar je pomenilo konflikt interesov.

    Drugič je moral odstopiti leta 2001, tedaj v funkciji državnega sekretarja za Severno Irsko zaradi obtožb, da je poskušal vplivati ​​na vlogo za potni list za indijskega poslovneža Srichanda Hinduja, čigar družina je prispevala milijon funtov za slavno stavbo Millennium Dome v Greenwichu v Londonu. Poznejša preiskava ga je sicer oprostila kršitev.

    Prvi sklop dokumentov v prihodnjih tednih

    Po Mandelsonovi ponedeljkovi aretaciji je britanska vlada včeraj sporočila, da naj bi v začetku marca objavila prvi sklop dokumentov v zvezi z imenovanjem Mandelsona za veleposlanika v ZDA (pa tudi, da podpira objavo dokumentov o pretekli vlogi nekdanjega princa Andrewa kot trgovinskega odposlanca).

    »Še pred šestimi meseci se je Peter Mandelson zdel neomajen kot britanski veleposlanik v ZDA, kar je eden najbolj cenjenih položajev v britanski diplomaciji, njegova aretacija pa zaznamuje enega najhitrejših in najstrmejših padcev, kar jih je bilo v britanskem javnem življenju,« je novinar Guardiana komentiral aretacijo enega ključnih mož, ki je lani pri ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu izpogajal znižanje nekaterih carin za Združeno kraljestvo.

    Policija je že v začetku meseca preiskala Mandelsonove nepremičnine v Londonu in zahodni Angliji, v ponedeljek pa so ga aretirali zaradi suma zlorabe položaja ter ga po nekaj urah zaslišanja in plačilu varščine izpustili na prostost. Mandelson je včeraj policijo obtožil, da so ga aretirali zaradi »neutemeljenih« obtožb, da je nameraval pobegniti v tujino. Namenjen je bil namreč na Britanske Deviške otoke.

    Novi Epsteinovi dokumenti, objavljeni konec prejšnjega meseca – zaradi njih je Mandelson ta mesec izstopil iz laburistične stranke in lordske zbornice –, so namreč med drugim razkrili, da naj bi kot minister za gospodarstvo v laburistični vladi Gordona Browna leta 2009 Epsteinu posredoval tudi občutljive vladne informacije. Obsodba zaradi kršitev na javni funkciji pa po poročanju Reutersa predvideva najvišjo, dosmrtno zaporno kazen.

    Politični vihar se je tudi za Mandelsona začel nakazovati v začetku septembra z elektronskimi sporočili iz več kot 33.000 strani tedaj razkritih dokumentov o Epsteinu. Tega je med drugim v pismu iz leta 2003 imenoval za »najboljšega prijatelja«, v rojstnodnevni knjigi istega leta pa za »inteligentnega in bistrega človeka«.

    Omenjal je Epsteinove »'zanimive' prijatelje« pa tudi, da ga občasno preseneti na kakšnih oddaljenih krajih ... »Ali v enem od svojih čudovitih domov, ki jih rad deli s prijatelji (njam njam) ... A kjer koli že je na svetu, ostaja moj najboljši prijatelj!« Leta 2008 mu je po mailu celo poslal, da se bo boril za njegovo predčasno izpustitev, ko se bo srečal z obtožbami, približno dva meseca po tem, ko je bil Epstein leta 2009 izpuščen iz zapora, pa je ta Mandelsonu in njegovemu zdajšnjemu možu Reinaldu Avili da Silvi nakazal 10.000 funtov. Dokumenti so razkrili, da naj bi z Epsteinom ostal v tesnem stiku vsaj do leta 2016.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

    Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
    Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Še ena afera na Otoku

    Sarah Ferguson in njen zvesti prijatelj Epstein

    Po objavi pisma vojvodinje Yorške razvpitemu pedofilu se ji odpovedujejo številne dobrodelne organizacije.
    Saša Bojc 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

    Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
    Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocena soočenja

    Janša v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz

    Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Velika BritanijaZdruženo kraljestvoLondonJeffrey EpsteinPeter MandelsonKeir StarmerAndrew Mountbatten-WindsorSarah Ferguson

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Španec v bolnišnici

    Stres zamajal zdravje Victorja Sancheza

    Nekdanji trener nogometašev Olimpije in zdajšnji Rijeke je zaradi slabosti končal v bolnišnici. Jutrišnje evropske tekme na Rujevici ne bo vodil.
    25. 2. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (25. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 25. 2. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Louvre

    Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

    Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
    25. 2. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Turizem v Sloveniji

    Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

    Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
    25. 2. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bralci

    Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

    V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
    Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Louvre

    Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

    Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
    25. 2. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Turizem v Sloveniji

    Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

    Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
    25. 2. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bralci

    Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

    V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
    Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo