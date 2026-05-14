Starši so danes google in tiktok zdravniki

V tednu dni, odkar je Združenje­ za pediatrijo (pri Slovenskem zdravniškem društvu) zagnalo­ platformo z informacijami in priporočili slovenske pediatrične stroke za starše ter skrbnike otrok in mladostnikov, so našteli več kot 24.000 obiskov. Največ uporabnikov je iskalo informacije o alergologiji, dermatologiji in infektologiji. »To me glede na letni čas ne preseneča, zelo vesel sem, ker nam pediatri iz vse države potrjujejo koristnost te spletne strani,« je o prvih odzivih uporabnikov povedal pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.

Kakšna je poučenost staršev v času guglanja in umetne inteligence? Do katere mere je še koristna oziroma ali bi že lahko ovirala zdravnikovo obravnavo in zdravljenje? In kaj o odraslih pacientih opaža v svoji ordinaciji družinski zdravnik Rok Ravnikar.