Statistika: zakaj Italijanom otroci uspevajo le v gorah?

Število rojstev se je v Italiji lani znova znižalo, do te mere, da je rodnost kot absolutno prednostno nalogo izpostavila tudi premierka Giorgia Meloni. Italijanska rodnost je padla na rekordno nizko stopnjo 1,18 otroka na žensko, je danes sporočil italijanski statistični urad Istat. Sicer je tudi Melonijeva v praksi pod to statistiko. Ima eno hčerko, sama je stara 48 let.

Lani se je v Italiji rodilo 369.944 otrok, kar je za 2,6 odstotne točke manj kot leta 2023, kažejo podatki. Trend, ki je še nekoliko slabši, se nadaljuje tudi letos.

Po začasnih podatkih Istata se je namreč med letošnjim januarjem in julijem rodilo 13.000 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju, kar pomeni 6,3 odstotne točke manj. Stopnja rodnosti je bila v tem obdobju 1,13 otroka na žensko, potem ko je z 1,20 otroka v letu 2023 lani padla na 1,18 otroka na žensko.

Trend zaobrnili v nekaterih območjih Alp

Pozitivnejše številke so zabeležili na nekaterih alpskih območjih na severu škornja: predvsem v Aosti, ki je v primerjavi z letom 2024 zabeležila povečanje števila novorojenčkov za plus 5,5 odstotka. Sledijo ji avtonomne pokrajine Bozen (Bolzano, plus 1,9 odstotka) na Južnem Tirolskem in Trento še nekaj južneje (plus 0,6 odstotka). Tako je danes na portalih italijanskih medijev kar pogosto vprašanje, zakaj se je za otroka lažje odločiti na območjih gora?

Ta območja se uvrščajo med najuspešnejša tudi po kriterijih blaginje, zaposlitve in kakovosti življenja na splošno, navaja Il Giornale. Imeti otroke je pogosto odvisno od ekonomskih razmer italijanskih parov, ki si ne morejo vedno privoščiti vzdrževanja enega ali več otrok. Poleg tega je državni Istat izpostavil še statistiko števila ljudi, ki se selijo v hribovita in gorska območja, saj prav tam najdejo storitve, ki ustrezajo njihovim pričakovanjem.

Kar se tiče prvih sedmih mesecev v letošnjem letu, so na jugu države zmeren porast zabeležili le v Bazilikati.

Ženske ob rojstvu otroka v povprečju stare 32,6 leta

V Italiji sicer število rojstev upada že vse od leta 2008, ko se je rodilo 576.000 otrok. Ženske so bile lani ob rojstvu otroka v povprečju stare 32,6 leta, potem ko so bile leta 2023 stare 32,5 leta. Ob rojstvu prvega otroka so bile medtem lani v povprečju stare 31,9 leta, leta 2023 pa 31,7 leta, še navaja Istat.

Po drugi strani se prebivalstvo stara. Po nedavno objavljenih podatkih Istata je bila 1. januarja letos povprečna starost prebivalcev Italije 46,8 leta, potem ko je bila leto pred tem 46,6 leta. Starejših od 65 let je 24,7 odstotka prebivalcev, potem ko jih je bilo lani 24,3 odstotka, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kot ukrep za obrnitev žalostne statistike je Melonijeva izpostavila ukrepe za podporo družin in davčne olajšave za zaposlene matere, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.