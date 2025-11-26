Zakaj je bila stavba Vjesnika posebna in kdo je bil njen arhitekt

Teden dni zatem, ko naj bi 18-letnika z zažiganjem papirja in kartona v nekdanji zgradbi Vjesnika v Zagrebu povzročila velikanski požar, je hrvaški minister za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić napovedal, da bo zgradbo treba porušiti, in to čim prej. Kot najverjetnejša možnost se omenja rušenje z miniranjem. Kakšen pečat je stavba pustila v zgodovini mesta in države, kdo je bil njen arhitekt? To je za Delo podrobneje pojasnil profesor na zagrebški fakulteti za arhitekturo doc. dr. Maroje Mrduljaš, znan tudi kot soavtor dokumentarne serije Betonski spavači (Betonski zaspanci) na hrvaški nacionalni televiziji.