Ste opazili novo kolekcijo KÅSEBERGA v Ikei?

Svojo podporo družbenim spremembam so pokazali tudi z nedavno čistilno akcijo, ki so se je v Strunjanu udeležili zaposleni podjetja in tako pokazali, da je v tej verigi za lepši in bolj varen jutri pomemben prav vsak člen in prav vsako dejanje.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ikea