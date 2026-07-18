Ste si že ogledali Faliranko? Kako danes živi Pepelka iz Silicije doline?

Kako je lahko 19-letna študentka prepričala največje vlagatelje, politike in poslovneže, da je iznašla tehnologijo, ki bo za vedno spremenila medicino? Zgodba, ki je polnila naslovnice medijev leta 2022, je zdaj v obliki osemdelne miniserije Faliranka (The Dropout), predvajana tudi na TV Slovenija - velja za eno najboljših biografskih serij zadnjih let. Temelji na resnični zgodbi Elizabeth Holmes, ustanoviteljice podjetja Theranos, ki velja za sinonim ene največjih poslovnih prevar tega stoletja. Holmesova je leta 2003 opustila študij na Stanfordu in ustanovila podjetje Theranos. Obljubljala je revolucionarno napravo, ki bi iz ene same kapljice krvi opravila več sto laboratorijskih preiskav. Zamisel in njena karizmatična idejna vodja sta bili tako privlačni, da so tudi najbolj izkušeni ...