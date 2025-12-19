Stekleni storži, orehi in zvezde iz perlic

Minuli teden je Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji proslavila 180. obletnico postavitve prvega sodobnega božičnega drevesca, ki ga je na božič leta 1845 v gostilni na levem bregu Ljubljanice postavil pivovar iz Kölna Peter Lülsdorf.

Okrašeno je bilo s priročnimi priboljški, jabolki, pozlačenimi orehi, medenjaki, španskimi vetrci in zvezdami iz slame, osvetljevale pa so ga voščene sveče. A zdi se, da ljubitelji danes za najbolj nostalgične štejejo stare steklene okraske najrazličnejših oblik, ki jih mamijo k zbiranju ali vsaj obisku božičnih muzejev.

Enega najslavnejših muzejev te vrste, (zasebni) nemški božični muzej družine Wohlfahrt, ki ima poleg tudi trgovino najrazličnejših božičnih reči Käthe Wohlfahrt, najdemo v slikovitem mestecu Rothenburg ob der Tauber na Bavarskem. Nekaj kosov steklenega božičnega okrasja hrani Narodni muzej Slovenije, tudi v Slovenskem etnografskem muzeju imajo le peščico primerkov novoletnega okrasja, prav tako jih nekaj, med njimi okraske družine ljubljanskega župana Ivana Hribarja, hranijo v zbirki Mestnega muzeja Ljubljana, se jih pa večina od skupno kakšnih šeststo blešči vse od začetka decembra do svečnice na božičnem drevesu zbiratelja Ažbeta Jurkoviča iz Kočevja.