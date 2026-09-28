Stevanovićev vikend: Z Dodikom in Dunjićem boter cerkvice v BiH

»Vikend dopust v hribih nad reko Taro so zaznamovali tudi lepi trenutki z domačini. Ob posvetitvi novozgrajene cerkvice sem imel čast biti boter. Prisrčen dogodek, ki mi bo ostal v lepem spominu,« je na facebooku objavil predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović.

Tisk v Republiki srbski se je bolj obširno razpisal glede tega, za katero novozgrajeno cerkev in katere domačine je šlo.

Tamkajšnja novinarska agencija Srna je poročala, da je nekdanji predsednik Milorad Dodik, ki mu je sodišče BiH lani odvzelo mandat, povedal, da je skupaj s Stevanovićem, »ki izvira iz teh krajev«, sodeloval pri dejavnostih, s katerimi so zagotovili, da je bila cerkev v kraju Zavait zgrajena in dokončana pravočasno za včerajšnjo posvetitev.

Uradno so bili pokrovitelji slovesnosti Dodik, Stevanović in Slavko Dunjić, zdravnik in nekdanji politik v Republiki srbski, povezan s stranko Združena srbska. Njen mestni odbor v Gradiški je vodil do decembra 2021, ko je s položaja odstopil.

Rod Zorana Stevanovića izvira iz vasi Zavait v hribih na jugovzhodu Bosne in Hercegovine. Delov novinar Novica Mihajlović je v njej obiskal njegovega očeta Rajka Stevanovića.

Mediji navajajo tudi zapis Nenada Nešića, prav tako politika Republike srbske: »Predsednik slovenskega parlamenta Zoran Stevanović, po rodu iz Zavaita pri Foči, ni pozabil, kdo je in od kod prihaja. Ne glede na to, kje živi in katero funkcijo opravlja, svoje korenine nosi s seboj in jih ponosno ohranja. Hvala ti, Zoran!«

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Nešić je znan kot nekdanji poslanec v parlamentu BiH, med letoma 2023 in 2025 pa je bil minister za varnost BiH. Decembra 2024 so ga pridržali v okviru preiskave suma korupcije, povezane z obdobjem, ko je vodil javno podjetje Putevi Republike Srpske. Januarja 2025 je odstopil z ministrskega položaja, maja lani pa so ga izpustili iz pripora.

Novo cerkvico so posvetili sveti mučenici Nedelji, ki jo pravoslavni koledar slavi 20. julija (7 julija po julijanskem koledarju). Ima površino 60 kvadratnih metrov in tloris v obliki včrtanega križa, dolga je nekaj manj kot 15 metrov in široka približno 12 metrov.

Kot navaja portal foča24, je bila zgrajena s prispevki številnih vernikov, ob pomoči gospodarstvenikov, Zavaićanov, ki živijo v tujini, in s sredstvi iz mestnega in republiškega proračuna.