Srbi zgroženi nad nekulturnim dejanjem Stevanovićeve delegacije

Uradni obisk predsednika slovenskega parlamenta Zorana Stevanovića v Srbiji je na družbenih omrežjih sprožil zgražanje Beograjčanov, vendar razlog za to ni politične narave, pač pa pomanjkanje osnovne obzirnosti. Pred luksuznim hotelom Hilton, v katerem je bila nastanjena Stevanovićeva delegacija, so luksuzna protokolarna črna vozila delegacije parkirali kar na pločniku za pešce. Še več; povsem so zaparkirala taktilno pot, namenjeno slepim in slabovidnim.

Srbi so bili nad nekulturnim dejanjem slovenske delegacije zgroženi. Mimoidoči je dogajanje posnel in objavil na družbenem omrežju. »Medtem ko se prebivalcem vsakodnevno pišejo kazni za nepravilno parkiranje, se zastavlja vprašanje, ali zakoni v Srbiji veljajo za vse ali obstajajo privilegirani, ki jim je dovoljeno to, kar je navadnim ljudem prepovedano? ... Ali varnostni protokoli za tuje delegacije vsebujejo tudi blokiranje infrastrukture, ki je namenjena najbolj ogroženim?,« se je retorično spraševal.

Poleg zaparkiranega pločnika je stala policijska patrulja, a zoper slovensko delegacijo ni ukrepala. Ko jih je snemalec opozoril na to, da kolona zaseda pločnik in taktilno stezo, je od policistov dobil zgolj skomig z rameni in kratek odgovor: »Kaj pa moremo?«

Predsednik slovenskega parlamenta se je v Beogradu mudil med 16. in 18. junijem, kjer se je sestal s srbskim političnim vrhom, vključno s predsednikom Aleksandrom Vučićem, premierom Đurom Macutom in predsednico skupščine Ano Brnabić. Stevanovićev obisk v Srbiji pa naznanja drugačne odnose med državama tudi z dejstvom, da se predsednik slovenskega parlamenta ni sestal s predstavniki opozicije.