Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

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Dvajset let po novici, da je življenje izgubil zoolog in naravoslovec Steve Irwin, ki ga je svetovna javnost poznala kot lovca na krokodile, se je svojemu očetu, »superjunaku«, poklonila njegova 28-letna hčerka, avstralska naravovarstvenica Bindi Sue Irwin, je poročal britanski BBC.
»Vedno sem mislila, da je očetova zapuščina ohranjanje divjih živali, a izkazalo se je, da je njegova zapuščina ljubezen. Do našega planeta in drug do drugega,« je objavila na instagramu. Ko je neustrašnega Avstralca 4. septembra 2006, ko je imel 44 let, s svojo strupeno konico zabodel skat, je na Velikem koralnem grebenu snemal oddajo o najnevarnejših živalih v oceanih. Bindi Irwin je imela takrat osem let, njen brat Robert, ki prav tako nadaljuje očetovo poslanstvo, komaj dve leti.
Steve in njegova žena Terri sta že pred rojstvom Bindi vodila dokumentarno TV-serijo Lovec na krokodile, s katero sta zaslovela po svetu, njun družinski živalski vrt pa je postal eden izmed najbolj obleganih turističnih krajev v Avstraliji. Na dan, ko se jima je rodila hčerka, je spomnila Terri. Na družbenih omrežjih je ob obletnici moževe smrti objavila intervju, v katerem novopečeni oče v svojem slogu opisuje veliki dogodek.
»Najbolj neverjetno srečanje z divjimi živalmi v mojem življenju je bilo rojstvo moje hčerke Bindi,« je dejal z značilnim navdušenjem. In v slogu svojih strasti ji je dal tudi ime – po njegovi najljubši krokodilki Bindi, kar v enem od jezikov avstralskih domorodcev beseda pomeni 'mlado dekle'.
Ob 20. obletnici smrti se je očetu poklonil tudi 22-letni Robert Irwin; objavil je fotografijo, na kateri ga oče Steve drži v naročju, ko je bil še dojenček, s pripisom: »Tvoja zapuščina je večna.« Novembra lani je bil Robert okronan za zmagovalca ameriškega plesnega tekmovanja Ples z zvezdami, desetletje po tem, ko je naslov osvojila njegova sestra.
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