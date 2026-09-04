Hčerka lovca na krokodile se je poklonila svojemu očetu, »superjunaku«

Dvajset let po novici, da je življenje izgubil zoolog in naravoslovec Steve Irwin, ki ga je svetovna javnost poznala kot lovca na krokodile, se je svojemu očetu, »superjunaku«, poklonila njegova 28-letna hčerka, avstralska naravovarstvenica Bindi Sue Irwin, je poročal britanski BBC.

»Vedno sem mislila, da je očetova zapuščina ohranjanje divjih živali, a izkazalo se je, da je njegova zapuščina ljubezen. Do našega planeta in drug do drugega,« je objavila na instagramu. Ko je neustrašnega Avstralca 4. septembra 2006, ko je imel 44 let, s svojo strupeno konico zabodel skat, je na Velikem koralnem grebenu snemal oddajo o najnevarnejših živalih v oceanih. Bindi Irwin je imela takrat osem let, njen brat Robert, ki prav tako nadaljuje očetovo poslanstvo, komaj dve leti.

Neustrašni Avstralec je umrl pred 20 leti. FOTO: Australian ZOO

»Moja mama je izgubila ljubezen svojega življenja; z bratom sva izgubila najboljšega očeta. Žalost nas nikoli ni zapustila,« je med drugim zapisala in dodala, da je vsa družina spremljala, kako svet žaluje za njenim očetom. Z dedkom, ki ga nikoli ni spoznala, povezanost čuti tudi njena petletna hčerka. »Vsako jutro gleda njegove dokumentarne filme. Čuti ljubezen svojega 'dedka krokodila', ne da bi ga kdaj srečala.«

Steve in njegova žena Terri sta že pred rojstvom Bindi vodila dokumentarno TV-serijo Lovec na krokodile, s katero sta zaslovela po svetu, njun družinski živalski vrt pa je postal eden izmed najbolj obleganih turističnih krajev v Avstraliji. Na dan, ko se jima je rodila hčerka, je spomnila Terri. Na družbenih omrežjih je ob obletnici moževe smrti objavila intervju, v katerem novopečeni oče v svojem slogu opisuje veliki dogodek.

»Najbolj neverjetno srečanje z divjimi živalmi v mojem življenju je bilo rojstvo moje hčerke Bindi,« je dejal z značilnim navdušenjem. In v slogu svojih strasti ji je dal tudi ime – po njegovi najljubši krokodilki Bindi, kar v enem od jezikov avstralskih domorodcev beseda pomeni 'mlado dekle'.

Bindi Irwin je zgodaj zaslovela. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Bindi je hitro postala zvezda, izkazala se je kot igralka, pevka in plesalka. Leta 2015 je s profesionalnim plesalcemzmagala v priljubljeni ameriški TV-seriji Zvezde plešejo, bila je gostja v domala vseh znanih pogovornih oddajah, vodila je tudi družinski šov, v središču katerega je bil njihov živalski vrt (Avstralian ZOO) v Queenslandu.

Ob 20. obletnici smrti se je očetu poklonil tudi 22-letni Robert Irwin; objavil je fotografijo, na kateri ga oče Steve drži v naročju, ko je bil še dojenček, s pripisom: »Tvoja zapuščina je večna.« Novembra lani je bil Robert okronan za zmagovalca ameriškega plesnega tekmovanja Ples z zvezdami, desetletje po tem, ko je naslov osvojila njegova sestra.