Štiri tone težka Andreja dobila bleščavo podobo, čaka na prižig lučk

Na smreko, ki so jo pred dnevi pripeljali v središče slovenske prestolnice, že napeljujejo novoletne lučke. 18 metrov visoka in štiri tone težka smreka – poimenovali so jo Andreja – je prispela iz Medvod.

Na spletni strani občine Medvode so zapisali, da je prebivalce Kržišnikove ulice skrbelo za varnost njihovega stanovanjskega bloka, saj je bila smreka res visoka in težka. Ob morebitnih vremenskih nevšečnostih bi se lahko porušila na blok, vozila ali mimoidoče. Zato se predlagali, da jo posekajo, in jo ponudili Javni razsvetljavi.

Smreko so pripeljali iz Medvod. FOTO: Blaž Samec/Delo

Andreja sedaj krasi Prešernov trg v Ljubljani in je že postala ena od fotogeničnih točk obiskovalcev in domačinov. Praznične luči bodo v prestolnici prižgali ta petek, decembrski program bo kot vsako leto bogat, obljubljajo na mestni občini Ljubljana.

Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, to je 28. novembra, ob 17. uri. Po uvodnem kulturnem programu z nastopom otroške pevske skupine Waldorfske osnovne šole bodo obiskovalci na Prešernovem trgu odštevali sekunde do trenutka, ko bo Ljubljana zasvetila v praznični podobi.

Za izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve mesta so na MOl letos namenili 265 tisoč evrov. FOTO: Blaž Samec/Delo

»December v Ljubljani« na ulice in trge prinaša pestro dogajanje, od otroških ustvarjalnih delavnic v Čarobnem gozdu in koči dedka Mraza, sprevodov Miklavža, dedka Mraza in Ledene kraljice, nastopov lajnarjev, predstav uličnih gledališč do vodenih ogledov in panoramskih voženj z ladjico po praznično okrašeni Ljubljani. Na petih prizoriščih se bo odvil tudi raznolik koncertni program z nastopi domačih in tujih glasbenikov. Da bo praznično dogajanje dostopno, varno in udobno, bomo ponovno omogočili brezplačne prevoze na območju Ljubljane (območje 1), okrepili vožnje na glavnih linijah, podaljšali obratovanje nočnih linij, na Silvestrovo pa bodo avtobusi vozili vso noč,« so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

