Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

Nihče je verjetno ne pozna pod pravim imenom Norma Jeane Baker, ves svet kot Marilyn Monroe, pop in še kakšno ikono 20. stoletja, ki je zaslovela z bliskovitim vzponom, tako nepozabnim kot zaznamovanim s prekletstvom. Posledično je za seboj pustila kontroverzno, trajno zapuščino. Ameriška filmska igralka, ki je umrla v starosti 36 let, je deležna počastitve v pariški Cinémathèque française, eni napomembnejših filmskih ustanov na svetu, francoskem filmskem arhivu, muzeju in kinoteki, ustanovljeni leta 1936.

Pariški muzej je pripravil veliko razstavo, posvečeno Marilyn Monroe, ob stoti obletnici njenega rojstva. Od 8. aprila do 26. julija razstava predstavlja kariero in talent zvezdnice s težnjo obnoviti podobo igralke, ki je bila prepogosto zasmehovana in omalovaževana. Muzej preizprašuje klišeje in govorice rumenega tiska, da bi na novo opredelil umetničino pravo vrednost. Razstava se osredotoča na igralsko delo Marilyn Monroe in nastope, ki so zaznamovali njeno kratko hollywoodsko kariero.

Marilyn Monroe, rojena 1. junija 1926 v težavni in disfunkcionalni družini, se je že od malih nog soočala s številnimi izzivi. Sprva si je želela zgraditi manekensko kariero, njena zvezda pa je začela žareti, ko jo je pri komaj 20 letih odkril igralec Ben Lyon. Sredi štiridesetih let prejšnjega stoletja je krasila strani najrazličnejših popularnih revij in naredila prve korake v kinu s krstnim nastopom v filmu Kako se poročiti z milijonarjem.

Sledile so vloge, s katerimi je pustila trajen pečat, gre za klasike, kot so Gospodje imajo raje plavolaske, Nekateri so za vroče , Sedem let skomin, Princ in plesalka ...

Simbol lepote in ženstvenosti je postala tudi utelešenje arhetipa femme fatale, usodne ženske, in spolne svobode – v času, ko se je družba trudila osvoboditi omejitev starega sveta. A zdaleč ni bila ali ni želela biti le seksualni simbol, borila se je proti rigidnemu hollywoodskemu sistemu, ustanovila svojo produkcijsko hišo, kar je bilo tedaj za žensko zelo drzno, igro je študirala pri Leeju Strasbergu, ker si je želela resnejših vlog. Oznake, ki so jih Marilyn Monroe vsiljevali mediji in javnost, so jo močno bremenile. Soočala s seksističnimi napadi Hollywooda in tiska ter se borila proti fantazmam, govoricam in čustveni zlorabi, ki so se okoli nje pojavljale vse pogosteje.

Kinoteka poudarja Marilynino hrepenenje po neodvisnosti, njen boj za redefinicijo svoje podobe pred hollywoodskimi studii, javnostjo in mediji.

Razstava postavlja igralko v ospredje od njenih zgodnjih dni do prezgodnjega konca in poudarja, kako je študirala in se trudila izpiliti svojo obrt ter si prislužiti priznanje za svoj talent. V njej so filmski posnetki, fotografije in plakati, ki poudarjajo Američankino predanost umetnosti.

Podobe iz njenih filmov spominjajo na glamur in ikono lepote, ki jo je utelešala.

Čeprav razstava ponuja nekaj presenetljivih filmskih posnetkov, si obiskovalec morda zaželi več osebnih igralkinih artefaktov. Številni razstavljeni predmeti ponazarjajo modo tistega obdobja in zvezdničin slog, a le malo jih je dejansko pripadalo njej. Ženska za zvezdo ostaja presenetljivo neznana; napisi pojasnjujejo in ovržejo klišeje, vendar prava Marilyn ni bistveno poudarjena. Kinoteka postavlja v ospredje igralkino delo, vendar se trudi preseči medijske pripovedi, da bi predstavila bolj pristen portret ženske, polne presenečenj.

Marilyn Monroe je umrla zaradi prevelikega odmerka barbituratov. Uradno je bila njena smrt opredeljena kot verjeten samomor. Poročena je bila z baseballskim zvezdnikom Joejem Dimaggiom in dramatikom Arthurjem Millerjem. Nikoli niso potiuhnile niti govorice o njeni intimni zvezi z Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem.