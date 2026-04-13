  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    Čeprav razstava ponuja nekaj presenetljivih filmskih posnetkov, si obiskovalec morda zaželi več osebnih igralkinih artefaktov. FOTO: Cécile de Sortirapari
    Galerija
    Čeprav razstava ponuja nekaj presenetljivih filmskih posnetkov, si obiskovalec morda zaželi več osebnih igralkinih artefaktov. FOTO: Cécile de Sortirapari
    G. K.
    13. 4. 2026 | 14:00
    4:39
    A+A-

    Nihče je verjetno ne pozna pod pravim imenom Norma Jeane Baker, ves svet kot Marilyn Monroe, pop in še kakšno ikono 20. stoletja, ki je zaslovela z bliskovitim vzponom, tako nepozabnim kot zaznamovanim s prekletstvom. Posledično je za seboj  pustila kontroverzno, trajno zapuščino. Ameriška filmska igralka, ki je umrla v starosti 36 let, je deležna počastitve v pariški Cinémathèque française, eni napomembnejših filmskih ustanov na svetu, francoskem filmskem arhivu, muzeju in kinoteki, ustanovljeni leta 1936.

    Pariški muzej je pripravil veliko razstavo, posvečeno Marilyn Monroe, ob stoti obletnici njenega rojstva. Od 8. aprila do 26. julija razstava predstavlja kariero in talent zvezdnice s težnjo obnoviti podobo igralke, ki je bila prepogosto zasmehovana in omalovaževana. Muzej preizprašuje klišeje in govorice rumenega tiska, da bi na novo opredelil umetničino pravo vrednost. Razstava se osredotoča na igralsko delo Marilyn Monroe in nastope, ki so zaznamovali njeno kratko hollywoodsko kariero.

    Marilyn Monroe, rojena 1. junija 1926 v težavni in disfunkcionalni družini, se je že od malih nog soočala s številnimi izzivi. Sprva si je želela zgraditi manekensko kariero, njena zvezda pa je začela žareti, ko jo je pri komaj 20 letih odkril igralec Ben Lyon. Sredi štiridesetih let prejšnjega stoletja je krasila strani najrazličnejših popularnih revij in naredila prve korake v kinu s krstnim nastopom v filmu Kako se poročiti z milijonarjem.

    Sledile so vloge, s katerimi je pustila trajen pečat, gre za klasike,  kot so Gospodje imajo raje plavolaske, Nekateri so za vroče, Sedem let skomin, Princ in plesalka ...

    Simbol lepote in ženstvenosti je postala tudi utelešenje arhetipa femme fatale, usodne ženske, in spolne svobode – v času, ko se je družba trudila osvoboditi omejitev starega sveta. A zdaleč ni bila ali ni želela biti le seksualni simbol, borila se je proti rigidnemu hollywoodskemu sistemu, ustanovila svojo produkcijsko hišo, kar je bilo tedaj za žensko zelo drzno, igro je študirala pri Leeju Strasbergu, ker si je želela resnejših vlog. Oznake, ki so jih Marilyn Monroe vsiljevali mediji in javnost, so jo močno bremenile. Soočala s seksističnimi napadi Hollywooda in tiska ter se borila proti fantazmam, govoricam in čustveni zlorabi, ki so se okoli nje pojavljale vse pogosteje.

    Kinoteka poudarja Marilynino hrepenenje po neodvisnosti, njen boj za redefinicijo svoje podobe pred hollywoodskimi studii, javnostjo in mediji.

    Razstava postavlja igralko v ospredje od njenih zgodnjih dni do prezgodnjega konca in poudarja, kako je študirala in se trudila izpiliti svojo obrt ter si prislužiti priznanje za svoj talent. V njej so filmski posnetki, fotografije in plakati, ki poudarjajo Američankino  predanost umetnosti.

    Podobe iz njenih filmov spominjajo na glamur in ikono lepote, ki jo je utelešala.

    Kinoteka poudarja Marilynino hrepenenje po neodvisnosti, njen boj za redefinicijo svoje podobe pred hollywoodskimi studii, javnostjo in mediji.

    Čeprav razstava ponuja nekaj presenetljivih filmskih posnetkov, si obiskovalec morda zaželi več osebnih igralkinih artefaktov. Številni razstavljeni predmeti ponazarjajo modo tistega obdobja in zvezdničin slog, a le malo jih je dejansko pripadalo njej. Ženska za zvezdo ostaja presenetljivo neznana; napisi pojasnjujejo in ovržejo klišeje, vendar prava Marilyn ni bistveno poudarjena. Kinoteka postavlja v ospredje igralkino delo, vendar se trudi preseči medijske pripovedi, da bi predstavila bolj pristen portret ženske, polne presenečenj.

    Marilyn Monroe je umrla zaradi prevelikega odmerka barbituratov. Uradno je bila njena smrt opredeljena kot verjeten samomor. Poročena je bila z baseballskim zvezdnikom Joejem Dimaggiom in dramatikom Arthurjem Millerjem. Nikoli niso potiuhnile niti govorice o njeni intimni zvezi z Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar poražen

    Van Aert je bil v ciljnem sprintu razred zase. Pogačar ga ni zmogel ugnati na kockah niti na velodromu.
    Miroslav Cvjetičanin 12. 4. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    razstavaHollywoodikonafilmPariz100. obletnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Italija

    Sarajevo Safari: Italijan priznal, da se je iz skrajno desnih vzgibov pridružil srbski paravojski

    Navedel je, da je iz ideoloških razlogov – zaradi desničarskega ekstremizma in sovraštva do muslimanov – večkrat streljal v okviru srbske paravojaške enote.
    13. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Pogi pod tušem, boji za polfinale LP, Lakersi v končnici s Houstonom (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 13. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Energični, humorni in politično angažirani

    Po desetletjih bomo spet prisluhnili francoskemu glasbenem cirkusu Les Négresses Vertes.
    Zdenko Matoz 13. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    13. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    13. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo