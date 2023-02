Stolp čudovite arhitekture in odličnega zdravja

V nadaljevanju preberite:

Stolp v italijanski Pisi, ki bo letos star natanko 850 let, je bil hvaležna tema medijev ob izteku prejšnjega tisočletja, ko so ga zaradi vse nevarnejšega nagibanja zaprli za obiskovalce in med različnimi, tudi precej futurističnimi predlogi mrzlično iskali najustreznejšo rešitev zanj.

V zadnjem času je znova v ospredju zaradi spodbudnih rezultatov konservatorskih posegov v teren pod njegovimi temelji. Italijani so objavili podatek, da se je »zravnal« za 44 centimetrov, pri čemer so tiste, ki bi jih nemara ta čudovita arhitektura zaradi izgube kake stopinje nagiba manj zanimala, pomirili z besedami, da tega ob pogledu nanjo ni mogoče zaznati.

Zvonik pisanske stolnice bo še naprej najslavnejši nagnjeni stolp na svetu, ki ga na leto obišče več milijonov ljudi. Skoraj tisočletni boj med njegovimi okoli 14.500 tonami teže, silo gravitacije in zakoni statike mu je že davno izboril mesto v skupini najbolj obiskanih italijanskih turističnih magnetov.