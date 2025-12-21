Stonehenge: Ob zimskem solsticiju tisoči znova peli in plesali

Okoli svetovno znanih kamnitih blokov Stonehengea v Veliki Britaniji so ob današnjem zimskem solsticiju znova plesali, peli in igrali na glasbila.

Znova se je zbralo več tisoč ljudi, da bi spremljalo sončni vzhod, ki je napovedal najkrajši dan v letu.

Po poročanju BBC je tej tradiciji letos prisostvovalo okoli 8500 ljudi, nekateri so prišli tudi iz zelo oddaljenih krajev.

Stonehenge je prazgodovinska megalitska struktura pri Salisburyju na jugu Anglije in velja za eno glavnih britanskih znamenitosti. Kamni, ki so jih začeli postavljati pred okoli 5000 leti, naj bi bili poravnani s položajem Sonca ob poletnem in zimskem solsticiju.

Zato velja prepričanje, da se na ta dva dneva v letu na tem mestu praznuje že tisočletja. Vendar pa pravi namen kamnitih spomenikov ostaja nejasen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Z zimskim solsticijem oziroma zimskim Sončevim obratom, s katerim se prične koledarska zima, se začnejo dnevi na severni polobli znova daljšati. Po srednjeevropskem času bo obrat nastopil ob 16.03 uri.