Zakaj denarne spodbude ne prepričajo mladih, da bi imeli otroke

Singapur velja za eno izmed najbogatejših in varnejših držav, ampak njegova rodnost silovito upada. Vlada je zato že sprejela določene ukrepe, ki bi lahko pomagali pri izboljšanju situacije, poroča Guardian.

Vlada se je namreč odločila, da bo družinam nudila denarno podporo. Vsak otrok bo do dopolnjenega 17. leta od države prejel 55.000 dolarjev. Kljub temu je četrtina prebivalcev povedala, da ne nameravajo imeti otrok, kar pomeni, da sam denar ni edina ovira.

Velike razlike

Po podatkih Združenih narodov se je število rojstev na žensko med leti 1963 in 2023 zmanjšalo s 5,3 na 2,2. Ta številka v Angliji in Walesu znaša le 1,39.

Več kot polovica sveta ima stopnjo rodnosti pod svetovno ravnjo, ki je potrebna za ohranjanje populacije brez priseljevanja.

Kljub temu obstajajo države, kjer so te številke visoke. V subsaharskih državah ženske rodijo približno šestkrat, še v državah, kot je Nigerija, kjer vladata revščina in visoko število smrti, beležijo več rojstev.

Zakaj ljudje ne želijo imeti otrok?

ZN so naredili raziskavo, kjer so vprašali 100. 000 ljudi, starih med 18 in 39 let, kakšen je njihov pogled na zveze in otroke. Dve tretjini jih je povedalo, da se želijo poročiti, tisti brez otrok pa so si jih želeli. Kar četrtina ljudi, starih med 25 in 39, je povedalo, da so samski. Večina jih je kot prepreko omenilo ekonomske omejitve.

Število rojstev na žensko se je med leti 1963 in 2023 zmanjšalo s 5,3 na 2,2, FOTO: Shutterstock

Mladi ljudje si namreč želijo partnerstva in starševstva, vendar jih skrbita čustvena in finančna zrelost, ki ju potrebujejo za te mejnike v življenju.

Denar ni edini krivec

Kljub temu, da nekatere države Evropske unije ponujajo velikodušen starševski dopust in varstvo otrok, se je stopnja rodnosti od leta 2010 občutno zmanjšala.

Poljska na primer vsak mesec na vsakega rojenega otroka nakaže 10 odstotkov povprečne plače, a znaša stopnja rodnosti le 1,05. Problem ni samo v tem, da ljudje nočejo imeti otrok, ampak mnogi sploh ne sklenejo trajnih odnosov.

Premožnost še ne pomeni veliko otrok. Ljudje se ne sprašujejo samo, ali si lahko privoščijo otroke, ampak tudi, ali se ujemajo, verjamejo drug drugemu in ali verjamejo v prihodnost. S temi vprašanji se politika v bogatih državah še ni začela soočati.

ZN še vedno trdi, da svetu ne primanjkuje ljudi, po njihovih podatkih naj bi se prebivalstvo povečalo na 10,3 milijarde ljudi do sredine 80 let tega stoletja. Zdaj nas je 8,3 milijarde.