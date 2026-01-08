Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

V zadnjih dneh, ko smo priča pravi zimi, ki je postregla z velikimi količinami snega in danes tudi z izrazito nizkimi temperaturami, ki so se v večjem delu države po poročanju Arsa zjutraj spustile pod -10 stopinj Celzija, se skušajo po svoje ogreti tudi živali. Tudi tiste, ki sicer praviloma pred zimo odletijo v tople kraje. Par štorkelj je noč preživel na strehi župnišča v Cerkljah na Gorenjskem.

Na posnetku, ki je bil predvajan v živo, lahko spremljamo par štorkelj, ki se je poskušal ogreti ob zelo nizkih nočnih temperaturah pri okoli minus 11 stopinj Celzija.

Po podatkih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je bela štorklja (Ciconia ciconia) izrazita selivka, ki praviloma prezimuje v podsaharski Afriki in v Sloveniji običajno zapusti gnezdišča že ob koncu poletja, zato je njena prisotnost v zimskih mesecih izjema.

Vse milejše zime

DOPPS in mednarodna organizacija BirdLife International opozarjata, da se v zadnjih letih del populacije belih štorkelj ne seli več na jug, kar ornitologi povezujejo z milejšimi zimami, podnebnimi spremembami ter večjo razpoložljivostjo hrane v bližini naselij.

Po navedbah BirdLife Europe & Central Asia in Cornell Lab of Ornithology nizke temperature za bele štorklje same po sebi niso odločilni dejavnik preživetja; ključna omejitev v zimskem obdobju je dostopnost hrane, ne mraz.

Na DOPPS poudarjajo tudi, da je lahko zimsko zadrževanje posameznih štorkelj posledica poškodb ali izčrpanosti, zaradi česar ptice ne zmorejo selitve. V takšnih primerih strokovnjaki odsvetujejo nestrokovne posege in priporočajo obveščanje pristojnih služb.

Štorklja živi predvsem v Evropi, severnem delu Afrike in na Bližnjem vzhodu. Ko se pri nas začne zima, se seli nekje do Sudana, lahko tudi severneje, okoli Egipta, ali celo samo v Španijo. FOTO: Dopps

Iz letnih poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj v Sloveniji še vedno redka, vendar jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti, zlasti v osrednjem in zahodnem delu države.

Lani so v Sloveniji našteli rekordno število parov belih štorkelj. Način štetja je preprost, hkrati pa je zelo pomemben pokazatelj dogajanja v okolju. Urška Očka, koordinatorica izobraževanja na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps), je lani za Nedelo povedala, da se »štorklje s prezimovanja v toplejših krajih k nam vrnejo nekako do začetka aprila, ko se že začnejo pariti in gnezditi. Konec junija ali v začetku julija gremo na popis, ker so mladiči že tako veliki, da stojijo in jih lahko na gnezdu vidimo in tudi preštejem,«.

V zavetju župnišča

Kot lahko preberemo v opisu ob videoposnetku na youtubu, so prvič štorklje gnezdile na strehi župnišča leta 2011. Leta 2019 si je samica poškodovala krilo in so ji mogli pomagati. Kot so zapisali, gre za isti par, ki je zimo tudi lani preživel tukaj.

Kot so še zapisali, je leta 2025 gnezdil isti par kot lani, zimo sta preživela v Cerkljah. Prvo jajce je bilo izleženo 20. marca, šesto pa 31. marca. Prva štorkljica se je izvalila 26. aprila. Peta štorkljica se je izvalila 29. aprila, a je zaradi neugodnih vremenskih razmer poginila že 7. maja. Tudi zadnja, šesta štokljica je poginila le dan po tem, ko se je izvalila.