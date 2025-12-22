Strežaj za srebrnino iz Elizejske palače in pajdaša februarja pred sodnikom

V Franciji še vedno niso zajeli sape po tistem, ko so tatovi sredi belega dne in na očem vseh oropali sloviti muzej Louvre, že se ukvarjajo z novimi predrzneži. Policija je prejšnji teden aretirala tri osebe – zaposlenega v Elizejski palači in še dva domnevna sostorilca, ki so iz uradne rezidence francoskega predsednika odnesli dragoceno posodje in namizni pribor in jih nato poskušali prodati na spletnih dražbenih straneh, kakršna je Vinted, je poročal AP. Sodili jim bodo februarja.

Da manjkajo dragoceni predmeti, med njimi takšni, ki veljajo za nacionalno dediščino, je opozoril glavni strežaj v znameniti palači na Rue du Faubourg Saint-Honoré blizu Elizejskih poljan v 8. pariškem okrožju. Večina kosov prihaja iz pariške manufakture Sèvres, znane tovarne porcelana, ki je v lasti francoske države od leta 1759, njihova skupna vrednost pa menda dosega 40.000 evrov, je povzel Guardian.

Po opozorilu so policisti začeli zasliševati osebje Elizejske palače, ki je na dražbenih straneh prepoznalo nekatere manjkajoče predmete, sledi pa so jih privedle do strežaja, zadolženega za srebrnino. Kot je sklepati že iz naziva, njegove naloge vključujejo skrb za namizno posodje in druge podobne predmete, ki jih uporabljajo francoski predsedniki in njihovi visoki gostje.

Elizejska palača je uradna rezidenca predsednika Francije. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Preiskovalci so med drugim ugotovili, da je bil moški v razmerju z direktorjem podjetja, specializiranega za spletno prodajo predmetov, predvsem namiznega pribora. Na njegovem računu Vinted so odkrili krožnik z napisom Francoske zračne sile in pepelnike Sèvres Manufactory, ki niso na voljo širši javnosti. V osebni omarici strežaja za srebrnino, njegovem vozilu in njunem domu so našli še približno 100 predmetov, med njimi so bile medeninaste posodice za omako, porcelan Sèvres in kipec Renéja Laliquea in kozarci za šampanjec Baccarat. Inventarni zapisi, ki jih je vodil aretirani oskrbnik, so dajali vtis, da je načrtoval še nadaljnje tatvine.

A to so mu preprečili. Prejšnji torek so ga aretirali, prav tako domnevna sostorilca (njegovega partnerja in enega od prejemnikov ukradenega blaga), predmete pa vrnili domov – kar je bistveno boljši izid kot pri Louvru, kjer so sicer aretirali štiri osumljence, še vedno pa manjkajo kronski dragulji, vredni približno 88 milijonov evrov.

Že v četrtek so se osumljenci iz Elizejske palače znašli na sodišču zaradi obtožb kraje premičnin, ki so del nacionalne dediščine – kaznivega dejanja, ki se kaznuje z do 10 leti zapora in globo v višini 150.000 evrov – ter neprimernega ravnanja z dragocenim blagom, sojenje pa naj bi se začelo v zadnjih dneh februarja. Dotlej jim je sodišče prepovedalo medsebojne stike, pojavljanje na dražbenih prizoriščih in opravljanje poklicnih dejavnosti.

Domnevne kraje so le še eden od neprijetnih dogodkov v Franciji v zadnjih mesecih, ki so sprožili zaskrbljenost zaradi slabe varnosti varnosti v kulturnih ustanovah. Poleg Louvra sta bili tarči kraj tudi pariški prirodoslovni muzej in muzej porcelana v Limogesu. V oba so vlomili septembra in iz prvega odnesli šest kepic zlata v vrednosti približno 1,5 milijona evrov, iz drugega pa kitajski porcelanasti posodi in vazo, katerih skupna vrednost je ocenjena na 6,55 milijona evrov. Mesec zatem so vdrli še v muzej v Hišo razsvetljenstva v Landresu, posvečeno filozofu Denisu Diderotu, od koder so roparji odnesli približno 2000 zlatih in srebrnih kovancev, ki datirajo v obdobje med letoma 1790 in 1840, v vrednosti približno 90.000 evrov.