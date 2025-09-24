Stroka: Paracetamol ostaja prva izbira za bolečine in vročino v nosečnosti

V nadaljevanju preberite:

Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo zdravniki v ZDA odslej odsvetovali nosečnicam​ acetaminofen, ki ga vsi bolje poznamo kot paracetamol (pri nas ga najdemo v lekadolu), je povzročila pravi vihar, tako v strokovnih krogih znotraj Združenih držav Amerike kot po svetu. Trump namreč trdi, da pri novorojenčkih povzroča avtizem. Paracetamol spada v skupino analgetikov, pri nas ga najdemo, denimo, v lekadolu, v ZDA pa v priljubljenem tylenolu.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Evropska agencija za zdravila (EMA) sta posvarili pred lahkomiselnimi zaključki na podlagi nedoslednih dokazov in tudi na slovenski zdravniški zbornici so opozorili, da je takrat, ko politika in populizem prestopita v polje medicine, vedno ogroženo tisto, kar bi moralo biti najbolj varovano – to je zaupanje ljudi v znanstveno preverjena dejstev.

Kaj še pravita slovenska stroka in agencija za zdravila in medicinske pripomočke?