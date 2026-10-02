Strokovnjak opozarja: s temi opravili je med nevihto bolje počakati

Ko zunaj zagrmi, se običajno umaknemo v hišo ali stanovanje, ki velja za varno zavetje. A nevarnost ni povsem izključena niti v notranjosti. Ob neposrednem ali bližnjem udaru strele se lahko del toka oziroma prenapetost prenese po električni, telekomunikacijski ali vodovodni napeljavi ter po kovinskih delih stavbe. Zato je nekatera povsem vsakdanja opravila med nevihto bolje preložiti, opozarja strokovnjak Vid Zgonc.

Zakaj sodi mednje tudi tuširanje, kaj velja za električne naprave, ali mobilni telefon res privlači strelo in koliko časa po zadnjem grmenju je še smiselno počakati?

Na Deloindom.si preberite, kako ravnati doma med nevihto in katerim napakam se je najbolje izogniti.