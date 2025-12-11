  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Strokovno čiščenje fasade in nasveti za dolgo obstojno in čisto fasado

    Fasada je vizitka vsakega doma ali poslovnega objekta, zato je njeno redno vzdrževanje ključno za dolgo življenjsko dobo in lep videz.
    FOTO: Sureclean
    Galerija
    FOTO: Sureclean
    Promo Delo
    11. 12. 2025 | 15:54
    7:20
    A+A-

    Sureclean, strokovnjaki za čiščenje fasad, ponujajo profesionalne metode, kot sta nizkotlačno in visokotlačno čiščenje, ki varujejo strukturo stavbe in odstranjujejo alge, plesni, pajčevine in druge nečistoče. Storitve izvajajo po celotni Sloveniji, da bi vaš dom ali poslovni objekt ostal čist, zaščiten in privlačen.

    Zakaj se fasada umaže in kako preprečiti poškodbe

    Fasade se umažejo zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na njihov videz in življenjsko dobo. Glavni vzroki so vlaga, smog, cvetni prah, bližina ceste, dež in pajki, ki se naselijo na površini. Ti dejavniki povzročajo nabiranje umazanije, alge, plesni in madeže, kar lahko sčasoma poškoduje material in zmanjša estetsko vrednost objekta. Razumevanje teh vzrokov vam omogoča, da sprejmete ustrezne ukrepe za čisto fasado.

    Preprečevanje madežev pod okenskimi policami

    FOTO: Sureclean
    FOTO: Sureclean
    Ena od pogosto spregledanih težav so okenske police, kjer se med dežjem ali taljenjem snega zbira voda, ki nato teče po fasadi. Sčasoma to povzroča madeže, zamakanje in poškodbe materiala, še posebej če voda ne odteka pravilno. Za zaščito fasade priporočajo namestitev barier iz enakega materiala, kot je polica, ki preprečijo, da bi voda tekla po fasadi. Redno čiščenje polic in odvodov dodatno zmanjša nabiranje umazanije, cvetnega prahu in drugih nečistoč ter pomaga ohraniti fasado čisto dlje časa.

    Nasveti za zaščito fasade pred algami in plesnijo

    Alge in plesni niso le estetska težava, ampak lahko sčasoma poškodujejo material fasade. Za zaščito priporočajo uporabo strokovno odobrenih čistil in zaščitnih premazov, ki preprečujejo rast alg in plesni. Redno čiščenje in pregledovanje fasade, še posebej na senčnih ali vlažnih mestih, pomaga preprečiti širjenje teh mikroorganizmov. Tako bo vaša fasada dolgo videti čista, privlačna in varna pred poškodbami.

    Kako poteka pranje fasade

    Proces čiščenja fasade pri Sureclean se začne z brezplačnim testnim čiščenjem in strokovnim ogledom objekta. Na podlagi ocene stanja fasade pripravijo prilagojeno ponudbo in dodelijo termin, ki se ga natančno držijo. Po čiščenju se nanese tudi impregnacija, ki preprečuje rast alg, plesni in olajša prihodnje vzdrževanje fasade.

    Brezplačno testno čiščenje fasade, preizkusite učinkovitost čiščenja fasad Sureclean

    FOTO: Sureclean
    FOTO: Sureclean
    Za lažjo odločitev in preizkus sistemov čiščenja ponujajo brezplačno testno čiščenje fasade. S tem ocenijo stanje vaše fasade in predlagajo najboljšo metodo čiščenja, nizkotlačno ali visokotlačno, ki varuje strukturo stavbe in odstranjuje alge, plesni, pajčevine, prah in druge nečistoče. Testno čiščenje je idealna priložnost, da preverite, kako strokovno in učinkovito lahko poskrbijo za vaš objekt, hkrati pa zaščitijo njegovo estetsko vrednost in dolgo obstojnost.

    Priprava ponudbe in dodelitev termina

    Po opravljenem brezplačnem testnem čiščenju in ogledu fasade strokovnjaki Sureclean pripravijo prilagojeno ponudbo, ki upošteva stanje fasade, vrsto materiala in stopnjo umazanije. Lastnikom jasno predstavijo vse postopke čiščenja, brez skritih stroškov, kar zagotavlja preglednost in zaupanje. Ko je ponudba potrjena, se dodeli točen termin izvedbe, ki se ga natančno držijo, kar omogoča učinkovito in pravočasno čiščenje ter minimalno motenje vsakodnevnega delovanja doma ali poslovnega objekta.

    Izvedba čiščenja fasade 

    Ko je termin določen, strokovnjaki Surecleana izvedejo nizkotlačno čiščenje fasade, odvisno od vrste materiala in stopnje umazanije. Med postopkom odstranijo alge, plesni, pajčevine, prah in druge nečistoče, pri tem pa pazijo, da ne poškodujejo strukture fasade. Po končanem čiščenju se po potrebi nanese zaščitni premaz, ki preprečuje rast alg in plesni ter olajša prihodnje čiščenje. Ta celoviti pristop zagotavlja, da fasada ostane čista, zaščitena in dolgo obstojna, hkrati pa lastnikom omogoča brezskrbno in pregledno storitev.

    FAQ

    FOTO: Sureclean
    FOTO: Sureclean
    Kako dolgo traja čiščenje fasade?

    Površine do 500 m2 se očistijo dnevno.

    Ali visokotlačno čiščenje lahko poškoduje fasado?

    Če sta tlak ali kot šobe uporabljena napačno.

    Kako pogosto je treba čistiti fasado?

    Na vsake 3–5 let, odvisno od lokacije.

    Kakšna je cena čiščenja fasade?

    Cena se določi na testnem čiščenju, pri katerem se oceni stopnja umazanije.

    Kaj vključuje testno čiščenje?

    1 m2 površine, za katero se odločite vi.

    Ali je impregnacija fasade vključena v storitev?

    Glede na predhodno stopnjo umazanije določimo, katera zaščita bi bila najprimernejša za vaš objekt.

    Ali čiščenje fasade vpliva na barvo fasade?

    Čiščenje ohranja vašo prvotno barvo.

    Ali čiščenje poškoduje fasado?

    Če čiščenje izvaja certificirano podjetje, ki prilagodi sistem čiščenja fasad in uporabi ustrezna čistila, ni tveganja, nepravilno čiščenje pa lahko povzroči resne poškodbe.

    Kdaj je optimalen čas za čiščenje fasade?

    Najbolj primeren čas je spomladi, poleti ali jeseni, ko so temperature nad ničlo, da se fasada pravilno suši.

    Kako dolgo traja sušenje fasade po čiščenju?

    Po čiščenju fasada običajno potrebuje približno en dan, da se popolnoma posuši. Čas sušenja je odvisen od vremenskih razmer, temperature in vlažnosti zraka.

    Poskrbite za čisto in zaščiteno fasado še danes 

    Ne čakajte, da umazanija in alge poškodujejo vašo fasado. Kontaktirajte s Surecleanom ter se dogovorite za brezplačno testno čiščenje in strokovni ogled objekta. Poskrbite, da bo vaša fasada čista, zaščitena in v varnih rokah.

    Locirani so v Ljubljani, čistijo pa po celotni Sloveniji.

    Telefon: 041 678 680

    E-naslov: info@sureclean.si

    Naročnik oglasne vsebine je Sureclean

    Premium
    Surecleanfasadačiščenje fasade
