Srbski študenti uporabili Severinino pesem; objavo je delila tudi pevka

Srbski študenti so za kampanjo uporabili pesem hrvaške pevke Severine Vučković. Študenti, ki so pred volitvami blokirali beograjsko fakulteto za dramske umetnosti, so navdih našli v njeni uspešnici Brad Pitt. Ker je njihova volilna lista Študenti zmagajo na glasovnici označena s številko tri, so v promocijskem videu za kampanjo uporabili omenjeno pesem in priredili verz: »Pridi bliže k meni, štejem do tri.«

Severina je video delila na družbenih omrežjih, prav tako pa tudi objavo, ki jo je navdihnila njena pesem Dobrodošao u klub (Dobrodošel v klub): »Dobrodošel v klub, usedi se in se udobno namesti. Študenti zmagujejo; mar ni to odlična novica?« so sporočili študenti. Mimogrede, v izvirniku se bolje rima: »Dobrodošao u klub, sedi, udobno se smesti. Studenti pobeđuju, zar to niso dobre vesti.«

Severina je delila tudi objavo, ki jo je navdihnila njena pesem Dobrodošao u klub (Dobrodošel v klub). FOTO: Severina/instagram/zaslonski posnetek

Hrvaška zvezdnica zahteve srbskih študentov podpira že od začetka protestov. Čeprav zaradi spora z oblastmi v Srbiji ne nastopa, je študentom med koncerti v drugih državah regije že večkrat poslala pozdrave in izrazila svojo podporo.

Dve leti protestov

Študenti, ki že skoraj dve leti protestirajo proti vladi v Srbiji, so pred kratkim uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo potekale 25. oktobra. Dan zatem, ko so na podlagi zbranih podpisov državljanov vložili kandidatno listo, so predstavili tudi volilni program. Ta ima enajst točk, ki so razdeljene v tri vsebinske sklope. Prvi se osredotoča na boj proti korupciji, drugi na depolitizacijo institucij in reformo izobraževanja, tretji na gospodarske in socialne ukrepe.

Študenti so se zavzeli za ustanovitev posebne policijske enote za preiskovanje korupcije, temeljit nadzor nad delom policije, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ter preverjanje ravnanja javnih funkcionarjev. Zahtevali so tudi popolno preglednost javnih naročil, revizijo spornih državnih projektov in depolitizacijo javnega sektorja ter medijev in spremembe pri medijskem regulatorju REM in javni radioteleviziji RTS. V programu so izpostavljeni tudi brezplačni učbeniki, dostopnejša stanovanja za mlade in zaposlene v deficitarnih poklicih ter nižje cene zdravil in boljša zdravstvena oskrba v manjših krajih.

Srbsko študentsko protestno gibanje je nastalo iz množičnih protikorupcijskih protestov po zrušitvi nadstrešnice železniške postaje v Novem Sadu novembra 2024, ko je umrlo 16 ljudi. Odgovornost za tragedijo povezujejo s korupcijo in slabim delovanjem institucij. FOTO: Oliver Bunic/AFP

Študentsko protestno gibanje je nastalo iz množičnih protikorupcijskih protestov po zrušitvi nadstrešnice železniške postaje v Novem Sadu novembra 2024, ko je umrlo 16 ljudi. Protestniki odgovornost za tragedijo povezujejo s korupcijo in slabim delovanjem institucij.

Na študentski listi je 250 kandidatov, med njimi akademiki, zdravniki, umetniki, ekonomisti in aktivisti. Med bolj znanimi imeni je nekdanji košarkar Dejan Bodiroga. Ob vložitvi liste je študente spremljalo več tisoč podpornikov.