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    Zanimivosti

    Kaj delajo mladi – od snemanja operacije do ubijanja jajc in pobiranja žab

    Mladi so v raziskavi delili svoja najbolj nenavadna študentska dela, pa tudi kdo so njihovi vzorniki in kaj so njihove sanjske službe.
    Največ mladih še vedno vidi svojo prihodnost v poklicih, povezanih z zdravjem in pomočjo ljudem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Največ mladih še vedno vidi svojo prihodnost v poklicih, povezanih z zdravjem in pomočjo ljudem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Ma. J.
    29. 6. 2026 | 09:42
    29. 6. 2026 | 09:55
    3:21
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    Snemanje operacije srca, varovanje žuželk, delo z deževniki ali striženje ljudi na avtobusu. To je le nekaj najbolj nenavadnih študentskih del, ki so jih v raziskavi Mladi in trg dela 2026 navedli anketiranci. Med sanjskimi poklici se poleg zdravnikov, psihologov in veterinarjev pojavljajo tudi astronavti, strategi v Formuli 1, strokovnjaki za umetno inteligenco in forenzični psihologi.

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    Najbolj zaželene medicina, arhitektura, akademije …

    Raziskavo je med 5780 mladimi izvedel e-Študentski Servis. Poleg nenavadnih zaposlitev so ugotovili, da generacija Z kljub hitrim tehnološkim spremembam ostaja precej pragmatična. Mladi si želijo predvsem stabilne zaposlitve, možnosti napredovanja, dobrih odnosov v kolektivu in dela, v katerem vidijo smisel.

    Med najbolj nenavadnimi študentskimi deli so anketiranci omenili še snemanje glasovnih ukazov za razvoj umetne inteligence, testiranje kakovosti zraka, pobiranje žab med selitvijo, čiščenje letal, delo s čebelami, testiranje čokoladnega mleka ter učenje starejših digitalnih veščin. Po ugotovitvah raziskave študentsko delo mladim vse pogosteje pomeni tudi prvo strokovno izkušnjo, povezano z njihovim področjem izobraževanja.

    Čeprav med sanjskimi poklici izstopajo astronavti, bioinformatiki, inženirji motošporta in strokovnjaki za umetno inteligenco, največ mladih še vedno vidi svojo prihodnost v poklicih, povezanih z zdravjem in pomočjo ljudem. Najpogosteje so navedli fizioterapevta, zdravnika, psihologa, veterinarja in medicinsko sestro.

    Mladim največkrat vzorniki starši

    Raziskava je pokazala, da mladi pri študentskem delu poleg zaslužka pridobivajo predvsem komunikacijske veščine, izkušnje pri delu z ljudmi, odgovornost, samostojnost in organizacijske sposobnosti.

    Mladi s študentskim delom pridobijo predvsem komunikacijske veščine. FOTO: e-Študentski Servis
    Mladi s študentskim delom pridobijo predvsem komunikacijske veščine. FOTO: e-Študentski Servis
    Presenetljiv je tudi odgovor na vprašanje o vzornikih. V času družbenih omrežij in vplivnežev so največkrat navedli svoje starše. Med javnimi osebnostmi so največ omemb prejeli ustvarjalca vsebin Petra Parovel in Bit Sever, med tujimi pa nogometaš Cristiano Ronaldo in glasbenica Taylor Swift.

    Po končanem šolanju si polovica vprašanih želi zaposlitev za nedoločen čas, skoraj polovica pa bi najraje delala v hibridni obliki, ki združuje delo od doma in v podjetju. Pri izbiri delodajalca ostajajo najpomembnejši možnost napredovanja, varnost zaposlitve, dobri odnosi v kolektivu ter priložnosti za učenje in razvoj, medtem ko plača in različne ugodnosti zaostajajo za temi dejavniki.

    Raziskava tako kaže, da generacija Z sicer sanja o poklicih prihodnosti, hkrati pa pri zaposlitvi išče predvsem varnost, razvoj in kakovostne medosebne odnose.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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