    Zanimivosti

    Študija King's Collegea: ogled umetnin zmanjša stresne hormone za 22 odstotkov

    Britanski raziskovalci so dokazali, da umetnost zdravi, znižuje kortizol in krepi imunski sistem.
    FOTO: Arhiv
    Galerija
    FOTO: Arhiv
    STA
    3. 11. 2025 | 06:20
    3. 11. 2025 | 08:40
    3:57
    A+A-

    Britanska študija, v kateri je sodelovalo 50 ljudi, starih med 18 in 40 let, je pokazala, da lahko ogled umetnin v galerijah pozitivno vpliva na takojšnje zmanjšanje stresa. Ogled umetnin po mnenju raziskovalcev pozitivno vpliva tako na imunski kot živčni sistem in mrežo žlez, odgovornih za izločanje hormonov.

    Ugotovitve raziskovalcev z londonske univerze King's College so po poročanju britanske tiskovne agencije PA tako pokazale, da umetnost ne vpliva le na čustva ljudi, ampak lahko tudi pomiri telo.

    Raziskovalec londonske univerze Tony Woods je povedal, da študija jasno kaže, da ogled originalnih umetniških del zmanjšuje stres in hkrati navdušuje, pritegne in prebudi.

    FOTO: Arhiv
    FOTO: Arhiv

    »Stresni hormoni in vnetni markerji, kot so kortizol, IL-6 in TNF-alfa, so povezani s številnimi zdravstvenimi težavami, od bolezni srca in sladkorne bolezni do tesnobe in depresije. Dejstvo, da je ogled originalnih umetniških del znižal te markerje, kaže, da lahko umetnost igra pomembno vlogo pri zaščiti uma in telesa,« je dodal.

    Polovica udeležencev študije si je ogledala originalna umetniška dela umetnikov, kot sta Van Gogh in Gauguin v galeriji Courtauld v Londonu, druga polovica si je ogledala kopije istih slik v okolju, ki ni bilo galerija. Vsi udeleženci so pri tem imeli na sebi senzorje, ki so 20 minut neprekinjeno merili srčni utrip in temperaturo kože, pred ogledom in po njem pa so jim odvzeli tudi vzorce sline.

    image_alt
    Umetnost vpliva na zdravje in znatno niža stroške zdravstva

    Na podlagi teh vzorcev so raziskovalci ugotovili, da se je raven kortizola, hormona stresa, pri tistih, ki so si ogledali originalna umetniška dela, znižala v povprečju za 22 odstotkov, medtem ko se je pri tistih, ki so si ogledali reprodukcije, znižala za zgolj osem odstotkov.

    Nekateri citokini – beljakovine, ki delujejo kot posredniki imunskega sistema –, povezani s stresom in kroničnimi boleznimi, so se pri tistih, ki so bili v galeriji, znižali za od 30 do 28 odstotkov, medtem ko pri drugi skupini sprememb niso potrdili.

    Študija je tako ugotovila, da umetnost vpliva na imunski sistem, živčni sistem in endokrini sistem, ki je odgovoren za izločanje hormonov.

    Foto: Arhiv
    Foto: Arhiv

    Z znanstvenega vidika je po Woodsovih besedah najzanimivejša prav ugotovitev, da je umetnost hkrati pozitivno vplivala na tri različne telesne sisteme – imunski, endokrini in avtonomni sistem. »To je edinstvena ugotovitev, ki nas je resnično presenetila,« je dodal.

    »Na kratko, naša edinstvena in izvirna študija prinaša prepričljive dokaze, da ogled umetnosti v galeriji pomaga poglobiti naše razumevanje njenih temeljnih koristi. Umetnost ne vpliva le na naše čustva, ampak tudi pomirja telo,« je še dodal.

    Jenny Waldman, direktorica Art Funda, neodvisne britanske dobrodelne organizacije, ki zbira sredstva za nakup umetniških del za državo in je sofinancirala študijo, je povedala, da je ta študija prvič dokazala, kar so v Art Fundu že dolgo slutili – da je umetnost resnično dobra za ljudi.

    Kot je še dodala, je posebej razburljivo, da ugotovitve študije kažejo, da so učinki umetnosti univerzalni in jih lahko izkusi vsakdo. »Vsakogar želimo spodbuditi, da si vzame čas za obisk lokalnega muzeja ali galerije in sam izkusi te močne učinke,« je še dodala.

    Pier Paolo Pasolini

    Kaj je vedel Pasolini? Petdeset let po njegovem brutalnem umoru

    Britanska pisateljica se je lotila dogodka, ki je pred petimi desetletji pretresel svet filma, umetnosti, svet mišljenja.
    2. 11. 2025 | 16:40
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Glasba je materializirana ljubezen

    Igralka in glasbenica Ana Maria Mitić je izdala šansonjerski prvenec Ciao, šanson!, ki prinaša osebne zgodbe.
    Zdenko Matoz 30. 10. 2025 | 06:00
    Umetnost vpliva na zdravje in znatno niža stroške zdravstva

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da so »glede razvoja povezovanja področij kulture in zdravja pripravili več strateških in izvedbenih korakov.
    Pia Prezelj 29. 10. 2025 | 05:00
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Alenka Kodele: Ko se strast in znanje prelijeta v popolno sladico

    Priznana slaščičarka razkriva skrivnosti popolnih sladic, pomen kakovosti in zakaj je znanje najlepša sestavina njenega poklica. Delila je tudi štiri recepte.
    Sabina Obolnar, Sabina Obolnar 3. 11. 2025 | 09:00
    Vračanje trupel talcev

    Izrael potrdil identiteto treh vrnjenih trupel talcev

    Hamas je trojico trupel Izraelu prek Rdečega križa predal v nedeljo zvečer. Našli naj bi jih v enem od tunelov v južni Gazi.
    3. 11. 2025 | 08:53
    Liga NBA

    Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

    Dončić je ob zmagi Jezernikov nad Vročico vpisal prvi trojni dvojček sezone in presegel 55 let star klubski rekord. S svojo igro po tekmi ni bil zadovoljen.
    Žan Urbanija 3. 11. 2025 | 08:50
    Protivladni protesti

    V Beogradu v nemirih aretirali 37 ljudi, tudi košarkarja Vladimirja Štimaca

    V nedeljo se je ob gladovni stavki matere ene od žrtev zrušenja nadstreška izpred leta dni v njeno podporo blizu poslopja parlamenta zbrala množica ljudi.
    3. 11. 2025 | 08:35
    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
