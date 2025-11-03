Študija King’s Collegea: ogled umetnin zmanjša stresne hormone za 22 odstotkov

Britanska študija, v kateri je sodelovalo 50 ljudi, starih med 18 in 40 let, je pokazala, da lahko ogled umetnin v galerijah pozitivno vpliva na takojšnje zmanjšanje stresa. Ogled umetnin po mnenju raziskovalcev pozitivno vpliva tako na imunski kot živčni sistem in mrežo žlez, odgovornih za izločanje hormonov.

Ugotovitve raziskovalcev z londonske univerze King's College so po poročanju britanske tiskovne agencije PA tako pokazale, da umetnost ne vpliva le na čustva ljudi, ampak lahko tudi pomiri telo.

Raziskovalec londonske univerze Tony Woods je povedal, da študija jasno kaže, da ogled originalnih umetniških del zmanjšuje stres in hkrati navdušuje, pritegne in prebudi.

FOTO: Arhiv

»Stresni hormoni in vnetni markerji, kot so kortizol, IL-6 in TNF-alfa, so povezani s številnimi zdravstvenimi težavami, od bolezni srca in sladkorne bolezni do tesnobe in depresije. Dejstvo, da je ogled originalnih umetniških del znižal te markerje, kaže, da lahko umetnost igra pomembno vlogo pri zaščiti uma in telesa,« je dodal.

Polovica udeležencev študije si je ogledala originalna umetniška dela umetnikov, kot sta Van Gogh in Gauguin v galeriji Courtauld v Londonu, druga polovica si je ogledala kopije istih slik v okolju, ki ni bilo galerija. Vsi udeleženci so pri tem imeli na sebi senzorje, ki so 20 minut neprekinjeno merili srčni utrip in temperaturo kože, pred ogledom in po njem pa so jim odvzeli tudi vzorce sline.

Na podlagi teh vzorcev so raziskovalci ugotovili, da se je raven kortizola, hormona stresa, pri tistih, ki so si ogledali originalna umetniška dela, znižala v povprečju za 22 odstotkov, medtem ko se je pri tistih, ki so si ogledali reprodukcije, znižala za zgolj osem odstotkov.

Nekateri citokini – beljakovine, ki delujejo kot posredniki imunskega sistema –, povezani s stresom in kroničnimi boleznimi, so se pri tistih, ki so bili v galeriji, znižali za od 30 do 28 odstotkov, medtem ko pri drugi skupini sprememb niso potrdili.

Študija je tako ugotovila, da umetnost vpliva na imunski sistem, živčni sistem in endokrini sistem, ki je odgovoren za izločanje hormonov.

Foto: Arhiv

Z znanstvenega vidika je po Woodsovih besedah najzanimivejša prav ugotovitev, da je umetnost hkrati pozitivno vplivala na tri različne telesne sisteme – imunski, endokrini in avtonomni sistem. »To je edinstvena ugotovitev, ki nas je resnično presenetila,« je dodal.

»Na kratko, naša edinstvena in izvirna študija prinaša prepričljive dokaze, da ogled umetnosti v galeriji pomaga poglobiti naše razumevanje njenih temeljnih koristi. Umetnost ne vpliva le na naše čustva, ampak tudi pomirja telo,« je še dodal.

Jenny Waldman, direktorica Art Funda, neodvisne britanske dobrodelne organizacije, ki zbira sredstva za nakup umetniških del za državo in je sofinancirala študijo, je povedala, da je ta študija prvič dokazala, kar so v Art Fundu že dolgo slutili – da je umetnost resnično dobra za ljudi.

Kot je še dodala, je posebej razburljivo, da ugotovitve študije kažejo, da so učinki umetnosti univerzalni in jih lahko izkusi vsakdo. »Vsakogar želimo spodbuditi, da si vzame čas za obisk lokalnega muzeja ali galerije in sam izkusi te močne učinke,« je še dodala.