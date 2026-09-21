Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Pri nakupu izdelka namreč ne plačamo le izdelka, ampak plačamo vse, kar je bilo potrebno, da je prišel do našega nakupovalnega vozička. Če gre za osnovni živilski izdelek, kot so jajca, so v tej verigi kokošerejec, ki živali hrani, pobira izvaljena jajca in jih pakira v kartone, nekdo, ki skrbi za najbolj optimalen prevoz do skladišča in trgovine, tam pa spet drugi, ki prihod jajc zabeleži, jih raztovori in zloži na police.

Potem pa je tu kupec, ki nad ceno izbranega izdelka negoduje ali se navdušuje, redko pa pomisli, kaj vse stoji za njo.

Kaj vse sestavlja ceno izdelka?

Na ceno izdelka vplivajo surovine, proizvodnja, embalaža, oglaševanje, transport, skladiščenje in prodaja, pa tudi odločitve trgovca. Da bi zagotovil nizke redne cene, Hofer veliko vlaga v dobro sodelovanje z dobavitelji in lokalnimi pridelovalci. Skupaj izbirajo surovine, razvijajo recepture in upoštevajo tudi mnenja kupcev. V praksi to pomeni, da tudi prilagodijo okus jogurta ali ponudijo kislo smetano v večji embalaži, ki je primernejša za peko.

Predvsem pa stavijo na kakovost izdelkov. Tako je Hofer v izdelkih lastnih blagovnih znamk omejil vrednost transmaščobnih kislin kar deset let pred zakonsko ureditvijo. Bil je tudi prvi trgovec, ki je s svojih polic leta 2017 umaknil jajca baterijske reje, kmalu pa jih niso več uporabljali tudi v recepturah lastnih blagovnih znamk. Vse to potrjuje, da je kakovost mogoče zagotoviti tudi po nižjih rednih cenah.

FOTO: Hofer

Ima vaš jogurt dva pokrovčka? Ste ga morda videli na televiziji?

Tudi embalaža lahko pomembno prispeva k percepciji izdelka in njegovi ceni. Znane blagovne znamke pogosto več časa in sredstev namenjajo privlačni embalaži in dragim oglaševalskim kampanjam. Vse to je všteto tudi v končno ceno izdelka, zato so izdelki uveljavljenih blagovnih znamk praviloma dražji.

Pri Hoferju je pristop drugačen, saj ne oglašuje svoje znamke čokolad ali pralnega praška. Tako poskuša prihraniti pri stroških, ki niso neposredno povezani s kakovostjo izdelka. Dober primer je tudi embalaža, ki je enostavna, kupec pa na njej najde vse potrebne podatke. Tako so z jogurtov lastne znamke odstranili dodaten pokrovček, kar je znižalo stroške, hkrati pa je tudi okolju bolj prijazno. Ob tem je transportna embalaža oblikovana tako, da jo zaposleni preprosto postavijo na polico, kar prihrani čas in denar. Kupci ponavadi tega ne opazijo, a prav take stvari ustvarjajo prihranke, ki vplivajo na končno, nižjo ceno.

FOTO: Hofer

Je več izbire vedno bolje?

Večina ljudi bi verjetno rekla, da je več izbire prednost. A ni nujno. Predstavljajte si, da imate na izbiro 30 različnih zobnih past. Koliko časa potrebujete, da izberete eno? In ali ste po nakupu sploh prepričani, da ste izbrali najboljšo za vaš denar?

Diskontne trgovine zato običajno ponujajo manj izdelkov znotraj posamezne kategorije, ki pokrijejo potrebe večine kupcev. Hofer je pred kratkim naredil nov skrben in premišljen izbor redne ponudbe. Tako lahko kupci prihranijo čas, energijo in denar, saj je manj različnih izdelkov mogoče ponuditi po nižjih cenah.

Nakupovanje je tako bolj enostavno, še bolj preprosto pa je, če za ugoden nakup ne potrebuješ kartic zvestobe, aplikacij, točk in nalepk.

Ko naslednjič pogledate ceno na polici, se zato velja vprašati: kaj pravzaprav plačujem? Včasih je odgovor surovina. Drugič prevoz. Tretjič embalaža. Včasih pa tudi televizijski oglas, ki ste ga videli večer prej. Ravno zato dva izdelka, ki sta si podobna po videzu in kakovosti, nista nujno tudi enako draga.

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