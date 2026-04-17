Suhe oči niso malenkost

Mag. Kristina Mikek, dr. med., specialistka oftalmologije | Očesni center Morela, Ljubljana

Vsak dan v ordinacijo prihajajo pacienti z enako zgodbo. Oči jih pečejo, režejo, v njih čutijo pesek. Preizkusili so vse znamke umetnih solz, ki jih najdejo na polici. Nekateri nosijo s seboj po tri različne stekleničke. Sprijaznili so se, da so suhe oči pač nekaj, s čimer morajo živeti. A česar mnogi ne vedo, je, da se za temi vztrajnimi simptomi skriva resnično, prepoznavno obolenje, ki se brez zdravljenja počasi slabša, danes pa ga je mogoče učinkovito zdraviti prav pri izvoru.

Več kot le neprijeten občutek

Sindrom suhega očesa je eden najpogostejših razlogov za obisk očesnega zdravnika, a obenem eden najbolj podcenjenih. Simptomi so znani: pekoč občutek, zbadanje, občutek peska v očeh, utrujene in težke veke, občutljivost za svetlobo, včasih zamegljen vid, ki se po mežiku izboljša. Mnogi s takšnimi težavami živijo leta, preden se odločijo za temeljit pregled. Prepričani so, da gre za normalen del staranja, posledico predolgega gledanja v zaslone ali preprosto za smolo.

Veliko pacientov preseneti, da lahko kratek diagnostični pregled razkrije pravi vzrok njihovega nelagodja. S tehnologijo, imenovano meibografija, lahko prikažemo drobne žleze na notranji strani vek, ki proizvajajo oljno sestavino solz, in natančno vidimo, kje je težava. Za mnoge je to prvi trenutek, ko jim nekdo pokaže, kaj se v njihovih očeh dejansko dogaja. Če niste prepričani, ali vaši simptomi zahtevajo pregled, vam lahko kratek spletni test za suhe oči pomaga oceniti resnost težav in razumeti, kakšen bi bil smiseln naslednji korak.

Vzrok je pogosto skrit v vekah

V kar 85 odstotkih primerov je temeljni vzrok suhih oči stanje, ki mu pravimo disfunkcija Meibomovih žlez. To so drobne žleze na notranjem robu vek, ki proizvajajo oljnato plast solznega filma. Ko je ta plast neokrnjena, se solze enakomerno razporedijo po očesni površini in na njej ostanejo dovolj dolgo, da oko ostane vlažno in udobno. Ko pa se žleze zamašijo ali vnamejo, se oljnata plast poruši. Solze prehitro izhlapijo in očesna površina se začne sušiti, čeprav oko morda proizvaja dovolj solz.

Prav zato mi mnogi pacienti povedo, da solz ne manjka, včasih jih je celo preveč, a oči so kljub temu suhe. Težava ni v količini solz, temveč v njihovi sestavi. Brez zaščitne oljnate plasti solze preprosto ne opravljajo svoje naloge. In ker je disfunkcija Meibomovih žlez kronično, počasi napredujoče stanje, se žleze tem bolj okvarjajo, čim dlje traja, preden postavimo diagnozo. Zgodnje odkrivanje je resnično pomembni.

FOTO: Morela

Zakaj kapljice same ne zadoščajo

Umetne solze niso zdravljenje. So začasen ukrep za lajšanje simptomov. Površini očesa dodajo vlago, a ne naredijo ničesar, da bi odpravile temeljno motnjo delovanja žlez. Uporabljati kapljice pri kronično suhem očesu je podobno, kot bi brisali tla, medtem ko iz pipe še vedno teče. Na površini je za trenutek bolje, a izvor težave ostane.

S tem ne želim nikomur očitati, da uporablja kapljice. Dolga leta so bile kapljice edini nasvet, ki smo ga lahko ponudili. A danes razumemo, da ima sindrom suhega očesa specifične, prepoznavne vzroke in da za vsakega od teh vzrokov obstaja usmerjeno zdravljenje, ki se težave loti tam, kjer se začne.

Kako danes zdravimo vzrok

V zadnjih letih je več tehnologij korenito spremenilo moj pristop k zdravljenju suhih oči. Temeljno načelo je pri vseh enako: namesto da prikrivamo simptome, zdravimo osnovni vzrok.

Za disfunkcijo Meibomovih žlez, ki je najpogostejši izvor težav, se zanašam na dve preizkušeni metodi. OptiLight je terapija, ki temelji na intenzivni pulzni svetlobi. Zmanjšuje vnetje v tkivu vek, obnavlja prekrvitev in spodbuja Meibomove žleze, da znova začnejo normalno proizvajati oljnato sestavino solz. Terapija je nežna in neboleča. Učinek se razvija postopoma skozi serijo tretmajev, po mojih izkušnjah pa je izboljšanje dolgotrajno. Pri mnogih pacientih zadošča že en obnovitveni tretma na leto, da simptomi ostanejo pod nadzorom. LipiFlow deluje po drugačnem, mehanskem principu: specializiran aparat na notranjo površino vek dovaja nadzorovano toploto in nežne pulzirajoče pritiske, ki odpirajo zamašena izvodila žlez in spodbujajo žleze, da spet začnejo delovati. Učinek je pogosto opazen že v nekaj dneh. Podrobneje sem o tem, kako izbiram med obema pristopoma in kdaj priporočam katerega, pisala v ločenem prispevku.

FOTO: Morela

A vsi primeri suhih oči ne izvirajo iz Meibomovih žlez. Nekateri pacienti se spopadajo s hudo okvaro očesne površine ali z izrazitim zmanjšanjem tvorbe solz, na primer zaradi bolezni, kot je Sjögrenov sindrom. Za te paciente uporabljamo drugačen pristop: zdravljenje s plazmo, pripravljeno iz pacientove lastne krvi. Iz majhnega vzorca krvi pripravimo plazmo, bogato z rastnimi dejavniki in regenerativnimi beljakovinami. Ko jo vbrizgamo pod veznico, se postopoma širi po očesni površini in spodbuja obnovo tkiva. Terapijo ponovimo od dva- do trikrat, v razmiku šest do osem tednov med posameznimi aplikacijami. Novejše študije potrjujejo, da se učinki subkonjunktivalnih injekcij plazme lahko ohranjajo dvanajst mesecev ali dlje.

Po mojih izkušnjah OptiLight in subkonjunktivalne injekcije plazme izjemno dobro delujejo v kombinaciji. Pri pacientih z odpornimi oblikami suhega očesa, ki imajo tako disfunkcijo Meibomovih žlez kot okvaro očesne površine, se s kombiniranim pristopom lotimo težave z dveh strani hkrati: OptiLight obnavlja delovanje žlez in zmanjšuje vnetje, plazma pa obnavlja poškodovano očesno površino. Rezultati, ki jih dosegam s takšnim kombiniranim pristopom v naši ambulanti v Ljubljani, so pogosto boljši od tistih, ki jih dosežemo s katero koli terapijo posebej.

V najhujših primerih, ko je solzna žleza okvarjena in oko ne proizvaja skoraj nobenih solz, lahko plazmo vbrizgamo neposredno v solzno žlezo. S tem spodbudimo žlezo, da obnovi svojo funkcijo in znova začne izločati solze. Terapijo običajno ponavljamo enkrat mesečno v obdobju treh mesecev, nato pa po potrebi. Eden novejših pristopov pri zdravljenju suhih oči prinaša resnično upanje pacientom, ki so imeli do nedavnega zelo malo možnosti.

Kar me pri vsem tem najbolj veseli, je, da lahko zdravljenje prilagodim vsakemu posamezniku. Sindrom suhega očesa ni eno samo stanje. Je spekter, pravi odgovor pa je odvisen od tega, kaj ugotovimo, ko vsak primer natančno pregledamo.

Ko se oči spet spočijejo

Trenutek, ki se ga v svoji praksi najbolj veselim, je, ko se pacient po zdravljenju vrne in mi skoraj presenečeno pove, da je pekoč občutek izginil. Da ne seže več po kapljicah vsako uro. Da so njegove oči prvič po letih spočite.

Suhe oči niso nekaj, s čimer se morate preprosto sprijazniti. Niso dosmrtna obsodba in niso nerešljive. S pravo diagnozo in pravim zdravljenjem lahko nelagodje, ki vas spremlja že leta, resnično postane stvar preteklosti.

Če vam oči že dolgo sporočajo, da nekaj ni v redu, je morda čas, da jih poslušate. Temeljit pregled z meibografijo v Očesnem centru Morela v Ljubljani je prvi korak, od tam naprej pa skupaj z zdravnikom poiščete pot do trajnega olajšanja.

FOTO: Morela

Pogosta vprašanja

Kako vem, ali imam sindrom suhega očesa ali le začasno razdražene oči?

Začasno draženje ima običajno jasen sprožilec: vetroven dan, dolg let, pozna večerna ura pred zaslonom. Mine v nekaj urah ali v enem dnevu. Sindrom suhega očesa je drugačen. Simptomi se vračajo vedno znova, pogosto vsakodnevno: pekoč občutek, zbadanje, občutek peska, utrujene oči, občutljivost za svetlobo ali zamegljen vid, ki se po mežiku zbistri. Če te težave doživljate redno več tednov ali mesecev, je smiselno opraviti temeljit očesni pregled. Kratek spletni test vam lahko pomaga oceniti, ali vaši simptomi kažejo na stanje, ki potrebuje pozornost.

Kaj povzroča sindrom suhega očesa?

Najpogostejši vzrok v do 85 odstotkov primerih je disfunkcija Meibomovih žlez. To so drobne žleze na notranji strani vek, ki proizvajajo oljnato plast solznega filma. Ko se zamašijo ali vnamejo, solze prehitro izhlapevajo in očesna površina se suši. Med druge vzroke sodijo zmanjšana tvorba solz, ki je lahko povezana z avtoimunskimi stanji, kot je Sjögrenov sindrom, hormonske spremembe, dolgotrajno delo z zasloni, klimatske naprave, nošenje kontaktnih leč in nekatera zdravila. Pri mnogih pacientih se več teh dejavnikov prekriva. Podrobnejšo razlago o najpogostejšem izvoru težav suhih oči najdete na naši spletni strani.

Ali lahko suhe oči povzročajo tudi glavobole?

Da. To je nekaj, česar mnogi pacienti ne pričakujejo, a kronični sindrom suhega očesa in ponavljajoči se glavoboli so bolj povezani, kot si večina ljudi predstavlja. Nenehno naprezanje pri mežikanju, prižemanju oči in kompenziranju nestabilnega vida lahko sproži tenzijske glavobole, zlasti pri ljudeh, ki dolge ure delajo za zasloni. O tej povezavi sem podrobneje pisala v ločenem prispevku o tem, kaj imajo skupnega glavoboli in težave suhih oči.

Ali umetne solze zadoščajo za zdravljenje suhih oči?

Pri občasni, blagi suhosti lahko umetne solze brez konzervansov prinesejo olajšanje. A pri kroničnem sindromu suhega očesa, ki ga povzroča disfunkcija Meibomovih žlez ali druga osnovna stanja, kapljice niso rešitev. Začasno dodajo vlago na površino, a ne naredijo ničesar za zamašene ali vnete žleze, ki so vzrok težave. Dolgotrajno zanašanje na kapljice brez zdravljenja vzroka pomeni, da stanje tiho napreduje. Če kapljice uporabljate večkrat na dan in se kljub temu ne počutite dobro, je to znak, da potrebujete ustrezno diagnostično obravnavo.

FOTO: Morela

Kaj je meibografija in zakaj je pomembna?

Meibografija je neboleča slikovna preiskava z infrardečo svetlobo, ki prikaže Meibomove žleze na notranji površini vek. Traja le nekaj minut in jasno pokaže, ali so žleze zdrave, delno zamašene ali že v fazi propadanja. To je pomembno, ker disfunkcija Meibomovih žlez pri standardnem očesnem pregledu pogosto ni vidna, zlasti v zgodnjih fazah. Z meibografijo lahko odkrijemo spremembe, preden postanejo nepopravljive, in izberemo najprimernejše zdravljenje. S to preiskavo tudi spremljamo, ali zdravljenje deluje.

Kako potekata terapiji OptiLight in LipiFlow?

Obe terapiji se izvajata ambulantno in sta dobro prenosljivi. OptiLight uporablja umerjene pulze svetlobe, ki jih apliciramo na kožo okoli oči. Posamezna obravnava traja približno 15 minut, je neboleča in ne zahteva okrevanja. Običajen potek zajema več obravnav v razmiku nekaj tednov. LipiFlow vključuje namestitev posebnega nastavka na veke, ki hkrati segreva notranjo površino in izvaja nežne pulzirajoče pritiske. Terapija traja približno 12 minut na oko in odpira zamašena izvodila žlez. Večina pacientov opazi občutno izboljšanje v dneh po terapiji LipiFlow in v nekaj tednih po zaključku poteka terapije OptiLight.

Kaj je zdravljenje s plazmo in komu je namenjeno?

Gre za postopek, pri katerem iz manjšega vzorca pacientove lastne krvi pripravimo plazmo, bogato s trombociti, rastnimi dejavniki in regenerativnimi beljakovinami, ki spodbujajo celjenje tkiva. Pri pacientih s hudo okvaro očesne površine plazmo vbrizgamo pod veznico, od koder se postopno širi in spodbuja obnovo tkiva. Terapijo običajno ponovimo od dva- do trikrat v razmiku od šest do osem tednov. V najhujših primerih, ko je okvarjena solzna žleza sama in je tvorba solz kritično zmanjšana, lahko plazmo vbrizgamo neposredno v solzno žlezo, da spodbudimo obnovo njene funkcije. Ker je plazma pripravljena iz pacientove lastne krvi, ni tveganja za alergijske reakcije.

Ali je sindrom suhega očesa mogoče trajno pozdraviti?

Odvisno od vzroka in resnosti. Pri mnogih pacientih z disfunkcijo Meibomovih žlez potek zdravljenja z OptiLight ali LipiFlow v kombinaciji z redno higieno vek odpravi simptome za daljše obdobje. Nekateri potrebujejo le en obnovitveni tretma na leto, da ostanejo brez težav. V hujših primerih, denimo pri avtoimunskih stanjih, je cilj dolgoročno obvladovanje in občutno zmanjšanje simptomov, ne pa popolna ozdravitev. Kar se je v zadnjih letih spremenilo, je, da danes razpolagamo z zdravljenji, ki se lotevajo temeljnega vzroka, ne le prikrivajo simptomov. Za večino pacientov to pomeni, da življenje s stalnim nelagodjem ni več nujno.

Naročnik oglasne vsebine je Očesni center Morela