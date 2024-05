Superživila, super pretiravanje

V nadaljevanju preberite:

Vsake toliko se pojavi kakšno novo superživilo. Te dni je zakrožilo sporočilo, da se je zorenje haskap jagod oziroma sibirskih borovnic, ki jih pridelovalci razglašajo za superživilo, saj da so izredno bogate med drugim z antioksidanti, začelo skoraj tri tedne prej kot lani in da bodo najprej zrele na Štajerskem.

Večino še vedno prodajo na kmetijah in tržnicah kot sveže sadje, a kot poudarjajo pridelovalci, bi z ustrezno logistiko lahko v večje trgovine prodrli že prihodnje leto. V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih z njimi zasajenih okoli 75 hektarov, kar je po besedah agronomke Alenke Caf, specialistke za sadjarstvo, s kmetijsko-gozdarske zbornice veliko. Pridelovalci navajajo celo vrsto blagodejnih, malodane čudežnih učinkovin haskap jagod. A dietetiki in Zveza potrošnikov Slovenije so do »super živil«, ki so predvsem trženjska kategorija, zadržani.