    Zanimivosti

    Svečke bodo upihnili Katarina Čas, Oto Pestner in Milena Zupančič

    Letos bo več slovenskih kulturnikov in umetnikov zaznamovalo pomembne življenjske jubileje. Med njimi so igralska imena, glasbeniki in filmski ustvarjalci.
    Katarina Čas bo letos srečala abrahama. FOTO: Uroš Hočevar
    Katarina Čas bo letos srečala abrahama. FOTO: Uroš Hočevar
    R. I., STA
    2. 1. 2026 | 09:20
    2. 1. 2026 | 09:21
    4:09
    Letos bodo številni slovenski kulturniki in umetniki zaznamovali pomembne življenjske jubileje. Med njimi so igralska imena, glasbeniki, filmski ustvarjalci in popotniki, ki so vsak na svojem področju zaznamovali slovenski kulturni prostor. Petdeset let bosta dopolnila igralka Katarina Čas in didžej Umek, šestdeset let pevec Matjaž Jelen in več drugih ustvarjalcev, sedemdeset let popotnik Zvone Šeruga ter pevec Oto Pestner, medtem ko se osemdesetletnici približujeta igralki Marijana Brecelj in Milena Zupančič.

    Premalo otrok v družini in rastoči delež samohranilk

    Igralka Katarina Čas, rojena 23. septembra 1976, je del kariere preživela v Združenih državah Amerike. Med drugim je igrala v filmu Volk z Wall Streeta (2013) režiserja Martina Scorseseja ter v filmu Danny Collins (2015) Dana Fogelmana. Nastopila je ob imenih, kot so Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie in Al Pacino. V Sloveniji jo občinstvo dobro pozna tudi po seriji Ja, Chef! ter filmu Gajin svet 2.

    Praznovala bo tudi Natalija Verboten

    Okroglih 50 let bo 16. maja dopolnil tudi pionir elektronske glasbe Umek (Uroš Umek). Slog, ki združuje energične ritme in tehnično dovršenost, mu je odprl vrata na največje svetovne festivale in v klube, hkrati pa je z ustanovitvijo založbe 1605 pomembno vplival na razvoj sodobne techno produkcije. Med letošnjimi petdesetletniki sta še igralka Maša Derganc, dejavna v gledališču, filmu, na radiu in televiziji ter pri sinhronizaciji, in pevka Natalija Verboten, znana po uspešnicah Dva policaja, Zate na Triglav in Ko te zagrabi.

    Znana igralka Milena Zupančič pričakuje lep jubilej. FOTO: Igor Modic
    Znana igralka Milena Zupančič pričakuje lep jubilej. FOTO: Igor Modic

    Šestdeset let bo 26. februarja dopolnil Matjaž Jelen, prepoznavni vokal skupine Šank Rock. Skupina bo jubilejno leto zaznamovala tudi z več koncertnimi nastopi, med drugim z akustičnim koncertom v Cankarjevem domu.

    Milena Zupančič spregovorila o bolezni: Ko si zelo bolan, se obiski razredčijo

    Enak jubilej bo 20. septembra praznoval režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič, avtor večkrat nagrajenih filmov, med njimi Kruh in mleko, Odgrobadogroba in Šiška Deluxe. Med njegovimi priznanji so nagrade z beneškega festivala ter festivalov v Torinu in Cottbusu. Šestdeset let bo dopolnila tudi igralka Lučka Počkaj, dolgoletna članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer je v zadnjih sezonah nastopila v več odmevnih predstavah.

    Sedemdesetletnik Pavle Ravnohrib

    Sedemdesetletnico bo 19. maja praznoval svetovni popotnik, novinar in fotograf Zvone Šeruga, ki je z zapisi, fotografijami in knjigami približal manj znane poti Evrope in sveta. Enako starost bo decembra dosegel tudi igralec Pavle Ravnohrib, znan po filmskih in televizijskih vlogah ter kot dolgoletni voditelj kviza Male sive celice.

    Oto Pestner sodi med najbolj znane slovenske pevce. FOTO: Voranc Vogel
    Oto Pestner sodi med najbolj znane slovenske pevce. FOTO: Voranc Vogel

    Že 4. januarja je 70 let dopolnil pevec Oto Pestner, eden najprepoznavnejših vokalov slovenske popularne glasbe, ki je pomemben del kariere ustvaril v zasedbi New Swing Quartet, v zadnjih letih pa pogosto nastopa v sodelovanju z Urošem Perićem.

    Katarina Čas: Vsi nosijo maske, njej pa je vseeno, kaj si mislijo drugi

    Pred osemdesetim rojstnim dnem sta igralki Marijana Brecelj, ki bo jubilej praznovala junija, in Milena Zupančič, ki bo novo desetletje dočakala decembra. Brecelj je v karieri ustvarila več kot sto gledaliških in več kot petdeset filmskih ter televizijskih vlog, Zupančič pa velja za eno osrednjih igralskih osebnosti slovenskega in evropskega prostora; lani je prejela igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo.

    Novice  |  Svet
    Požar

    V požaru v lokalu v Švici umrlo 40 oseb, 115 poškodovanih

    Zagorel naj bi lesen strop. Nekatere priče so navajale, da je bilo iz lokala mogoče le po ozkih stopnicah. Številni poškodovani so huje opečeni.
    1. 1. 2026 | 07:46
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc poletel do nove zmage, diskvalifikacija in rdeči karton za Zajca

    Slovenski skakalni šampion je bil najboljši tudi na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Do točk tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 1. 1. 2026 | 13:56
    Astrologija

    Veliki letni horoskop: Leto rasti in novih začetkov

    Leto 2026 bo leto intenzivnih sprememb, rasti, sprejemanja odgovornosti in učenja iz napak.
    Delo 1. 1. 2026 | 08:00
    Intervju
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gradnja v UKC Maribor
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Strategija steklenih sten
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Družbena odgovornost
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Vse najboljše
    Vse najboljše

    Svečke bodo upihnili Katarina Čas, Oto Pestner in Milena Zupančič

    Letos bo več slovenskih kulturnikov in umetnikov zaznamovalo pomembne življenjske jubileje. Med njimi so igralska imena, glasbeniki in filmski ustvarjalci.
    2. 1. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Avtomobilska industrija

    Odmik od električnih vozil je nova nevarnost za zahodne proizvajalce

    Zaveza Evropske unije, da hitro konča prevlado bencina na cestah, je bila od nekdaj visokoleteča.
    The Economist 2. 1. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Liga NHL

    AFCON
    Tragedija
    Liga NHL
    AFCON
    Tragedija
