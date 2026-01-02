Svečke bodo upihnili Katarina Čas, Oto Pestner in Milena Zupančič

Letos bodo številni slovenski kulturniki in umetniki zaznamovali pomembne življenjske jubileje. Med njimi so igralska imena, glasbeniki, filmski ustvarjalci in popotniki, ki so vsak na svojem področju zaznamovali slovenski kulturni prostor. Petdeset let bosta dopolnila igralka Katarina Čas in didžej Umek, šestdeset let pevec Matjaž Jelen in več drugih ustvarjalcev, sedemdeset let popotnik Zvone Šeruga ter pevec Oto Pestner, medtem ko se osemdesetletnici približujeta igralki Marijana Brecelj in Milena Zupančič.

Igralka Katarina Čas, rojena 23. septembra 1976, je del kariere preživela v Združenih državah Amerike. Med drugim je igrala v filmu Volk z Wall Streeta (2013) režiserja Martina Scorseseja ter v filmu Danny Collins (2015) Dana Fogelmana. Nastopila je ob imenih, kot so Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie in Al Pacino. V Sloveniji jo občinstvo dobro pozna tudi po seriji Ja, Chef! ter filmu Gajin svet 2.

Praznovala bo tudi Natalija Verboten

Okroglih 50 let bo 16. maja dopolnil tudi pionir elektronske glasbe Umek (Uroš Umek). Slog, ki združuje energične ritme in tehnično dovršenost, mu je odprl vrata na največje svetovne festivale in v klube, hkrati pa je z ustanovitvijo založbe 1605 pomembno vplival na razvoj sodobne techno produkcije. Med letošnjimi petdesetletniki sta še igralka Maša Derganc, dejavna v gledališču, filmu, na radiu in televiziji ter pri sinhronizaciji, in pevka Natalija Verboten, znana po uspešnicah Dva policaja, Zate na Triglav in Ko te zagrabi.

Znana igralka Milena Zupančič pričakuje lep jubilej. FOTO: Igor Modic

Šestdeset let bo 26. februarja dopolnil Matjaž Jelen, prepoznavni vokal skupine Šank Rock. Skupina bo jubilejno leto zaznamovala tudi z več koncertnimi nastopi, med drugim z akustičnim koncertom v Cankarjevem domu.

Enak jubilej bo 20. septembra praznoval režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič, avtor večkrat nagrajenih filmov, med njimi Kruh in mleko, Odgrobadogroba in Šiška Deluxe. Med njegovimi priznanji so nagrade z beneškega festivala ter festivalov v Torinu in Cottbusu. Šestdeset let bo dopolnila tudi igralka Lučka Počkaj, dolgoletna članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer je v zadnjih sezonah nastopila v več odmevnih predstavah.

Sedemdesetletnik Pavle Ravnohrib

Sedemdesetletnico bo 19. maja praznoval svetovni popotnik, novinar in fotograf Zvone Šeruga, ki je z zapisi, fotografijami in knjigami približal manj znane poti Evrope in sveta. Enako starost bo decembra dosegel tudi igralec Pavle Ravnohrib, znan po filmskih in televizijskih vlogah ter kot dolgoletni voditelj kviza Male sive celice.

Oto Pestner sodi med najbolj znane slovenske pevce. FOTO: Voranc Vogel

Že 4. januarja je 70 let dopolnil pevec Oto Pestner, eden najprepoznavnejših vokalov slovenske popularne glasbe, ki je pomemben del kariere ustvaril v zasedbi New Swing Quartet, v zadnjih letih pa pogosto nastopa v sodelovanju z Urošem Perićem.

Pred osemdesetim rojstnim dnem sta igralki Marijana Brecelj, ki bo jubilej praznovala junija, in Milena Zupančič, ki bo novo desetletje dočakala decembra. Brecelj je v karieri ustvarila več kot sto gledaliških in več kot petdeset filmskih ter televizijskih vlog, Zupančič pa velja za eno osrednjih igralskih osebnosti slovenskega in evropskega prostora; lani je prejela igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo.