Sveta rastlina iz ptičjega kakca

Po domovih se že bohoti praznično okrasje. Marsikateri prostor zapolni božična zvezda, ki simbolizira ta praznični čas. Veliko simbolike v adventnem času ima tudi bela omela, ki simbolizira mir, ljubezen, spravo in blagoslov. Simbolika izhaja iz keltske in nordijske mitologije; tam velja za sveto rastlino. Običaji, kot je poljub pod vejico omele, izražajo ljubezen in harmonijo. Rastlina predstavlja tudi zaščito in priložnost za nov začetek. Med Slovenci je zelo priljubljena, marsikdo pa pozablja, da gre pravzaprav za zajedavsko rastlino.