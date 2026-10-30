Sveti oče prvi lastnik modela slovenskih superg, ki še niso na trgu

Papež Leon XIV. je pretekli ponedeljek v Vatikanu kot prvo voditeljico po operaciji sprejel Natašo Pirc Musar. Govorila sta o prizadevanju za mir in razvoju umetne inteligence, predsednica mu je izročila tudi uradno povabilo v Slovenijo, ki naj bi jo papež obiskal v prihodnjih dveh letih.

Poleg vabila je sveti oče od predsednice prejel nekaj daril, med katerimi so bili lesen naprsni križ s srebrnim ogrodjem in vgravirano mislijo Antona Martina Slomška, knjiga o lipicancih in bele superge znamke Alpina z njegovim imenom.

Čevlji številka 44 so izdelani ročno, model pa še ni dostopen kupcem. Gre za premium usnjene superge Tokio. »Tako je naš novi vrhunski model, ki ga razvijamo za leto 2027, še pred prihodom na trg dobil izjemnega prvega lastnika, svetega očeta,« so na facebooku zapisali pri Alpini.

»Zanj smo ga seveda izdelali ročno v Žireh in vanj vgravirali njegovo ime,« so zapisali in dodali, da so neizmerno ponosni in hvaležni, da so bili izbrani za protokolarno darilo.

Po njihovih besedah jim v podjetju največ pomeni ravno to, da izbor potrjuje, da je obutev, ki jo oblikujejo za vsakogar, vredna tudi najvišjih dostojanstvenikov, v kar v Alpini verjamejo in za kar si vsak dan prizadevajo.