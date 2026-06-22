Sveti Stefan po dolgih letih odprt: cene rekordne, domačini jezni

Za dva ležalnika in senčnik bo treba odšteti 240 evrov na dan, gostje čakajo v vrsti, domačini pa so ogorčeni. Ta kratka dejstva so pristala v naslovu članka o kultnem črnogorskem letovišču Sveti Stefan, ki ga je objavil portal Slobodne Dalmacije.

Povod za članek je napoved, da bo to luksuzno hotelsko naselje 1. julija po dolgih petih letih le odprlo vrata in se tako vrnilo na svetovni turistični zemljevid. Pred meseci so sicer pisali, da bo odprtje že nekje do konca maja.

Kot pišejo zdaj, je zanimanja gostov zelo veliko, cene pa pričakovano vrtoglave. Za komplet dveh ležalnikov in senčnika na hotelski plaži bodo gostje odšteli tudi do 240 evrov na dan, medtem ko bo prenočitev v letovišču stala najmanj 2000 evrov.

Spor z domačini ostaja nerešen

Rezervacije so že odprte, prav tako je odprtih že več prestižnih restavracij. Isto velja za plaže, na katerih veljajo stroga pravila. Znana Kraljičina plaža je med 8. in 20. uro namenjena le hotelskim gostom, medtem ko je na Veliki miločerski plaži del prostora rezerviran za lokalne prebivalce.

Prav dostop do plaž je še pred odprtjem letovišča znova sprožil nezadovoljstvo domačinov, ki je preraslo v spor. Krajevna skupnost Sveti Stefan je proti družbi Adriatic Properties in več državnim organom vložila kazensko ovadbo zaradi domnevnega omejevanja svobode gibanja. Sporni so prehodi in sprehajalne poti, ki bi morale po sodnih odločbah ostati javno dostopne, vendar so čez dan znova ograjene. Prav ta dolgotrajni spor glede dostopa do plaž je bil glavni razlog za zaprtje hotela med letoma 2021 in 2026.

Po večletnih pogajanjih sta vlada Črne gore in najemnik dosegla poravnavo, ki je omogočila ponovno odprtje kompleksa. Dogovor določa, da Kraljičina plaža čez dan ostaja rezervirana za goste letovišča, medtem ko morajo biti drugi deli obale dostopni lokalnemu prebivalstvu.

Kljub še vedno nerešenim odnosom se Sveti Stefan torej ponovno odpira, s svojimi cenami pa se očitno uvršča med najdražje turistične destinacije v Sredozemlju.