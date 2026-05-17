Po SSKJ2 je svetloba »kar omogoča, da so predmeti vidni«. Razlaga je zelo abstraktna, a ne vem, kako bi bolje opredelili nekaj, kar – paradoksalno – vidimo, pa ne vidimo hkrati. Običajno namreč ne gledamo svetlobe, ampak predmete, ki jih svetloba osvetljuje in s tem omogoča, da so vidni. Svetloba je torej medij, ki omogoča, da vidimo to, kar je okoli nas.

Ker ta zapis pišem na dan, ko je sončne svetlobe zaradi oblakov bolj malo, imam zraven računalnika prižgano luč, ki mi osvetljuje tipkovnico. Virov svetlobe je torej več, in če ni dovolj sončne, si prižgemo umetno, navadno električno. Ravno umetna svetloba je eden pomembnejših dosežkov človeštva: že od obvladanja ognja do najnovejših sijalk nam pomaga, da bolje vidimo tudi takrat, ko naravne svetlobe ni ali je ni dovolj. Ker je svetloba, skupaj s toploto, za nas tako pomembna, v metaforični rabi vedno izraža nekaj pozitivnega in predstavlja nasprotje teme, ki predstavlja odsotnost svetlobe in toplote.

Ista svetloba nas lahko tudi opeče, če sije premočno in se ji nastavljamo predolgo časa, zato tudi pri količini svetlobe velja, da je zmernost lepa čednost.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Dejan Gabrovšek.