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    Zanimivosti

    Svetlobni meč Dartha Vaderja prodan za skoraj pet milijonov dolarjev

    Uporabljen je bil v filmih Imperij vrača udarec in Jedijeva vrnitev. George Lucas si je jedije zamislil kot mirovnike, ki jih vodita viteštvo in čast.
    Svetlobni meč Dartha Vaderja je podrl prejšnji rekord. Na fotografiji ročaj filmskega žaromeča na razstavi pop kulture dražbene hiše Heritage Auctions v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    Galerija
    Svetlobni meč Dartha Vaderja je podrl prejšnji rekord. Na fotografiji ročaj filmskega žaromeča na razstavi pop kulture dražbene hiše Heritage Auctions v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
    S. I.
    13. 11. 2026 | 09:50
    4:37
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    Svetlobni meč Dartha Vaderja je bil na dražbi prodan za skoraj pet milijonov dolarjev, s čimer je podrl rekord, ki ga je julija postavil meč Luka Skywalkerja. Meč oziroma ročaj meča, izdelan iz nastavka za fotografsko bliskavico iz 50. let prejšnjega stoletja, je bil uporabljen v dveh dvobojih iz prvotne trilogije Vojne zvezd.

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    Rekvizit – svetlobni meč, izdelan za glavnega negativca iz filmov Vojne zvezd Dartha Vaderja – je bil v četrtek prodan za 4,875 milijona dolarjev (4,4 milijona evrov). Po navedbah dražbene hiše Heritage Auctions iz Dallasa gre za rekordno dražbeno ceno za zbirateljski predmet iz te filmske franšize.

    Ikonični rekvizit je bil uporabljen v dveh ključnih dvobojih med Darthom Vaderjem in Lukom Skywalkerjem v prvotni trilogiji Vojne zvezd.

    V katerih prizorih se je pojavil?

    Vader je meč vihtel v odločilnem dvoboju v Oblačnem mestu v filmu Imperij vrača udarec (1980), kjer Luku Skywalkerju odseka roko. Ko ga Luke obtoži, da je ubil njegovega očeta, mu Vader odgovori z enim najbolj znanih stavkov v celotni sagi: »Ne. Jaz sem tvoj oče.«

    Isti svetlobni meč se je znova pojavil v njunem zadnjem dvoboju v filmu Jedijeva vrnitev (1983). Tokrat Luke odseka roko Vaderju, vendar ga noče ubiti.

    Sloviti dvoboj med Lukom Skywalkerjem in Darthom Vaderjem v Jedijevi vrnitvi. FOTO: 20th Century Fox/Everett Collection
    Sloviti dvoboj med Lukom Skywalkerjem in Darthom Vaderjem v Jedijevi vrnitvi. FOTO: 20th Century Fox/Everett Collection

    Vaderjev svetlobni meč je že leta 2025 postavil dražbeni rekord za rekvizit, ki je bil uporabljen na snemanju Vojne zvezd. Julija je ta rekord podrl meč Luka Skywalkerja iz istega dvoboja v Oblačnem mestu. Zdaj pa je prišlo do preobrata: Vader je »vrnil udarec« in si povrnil rekord.

    Mečem sta v vlogi Dartha Vaderja vihtela igralec David Prowse in kaskader Bob Anderson. Možno je, da je bil uporabljen tudi v prvem filmu Vojna zvezd: Novo upanje iz leta 1977, vendar dražbena hiša tega ni mogla potrditi.

    Kaj je navdihnilo svetlobni meč?

    Ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas je črpal navdih iz pustolovskih filmov z Errolom Flynnom in legend o kralju Arturju. Jedije si je zamislil kot mirovnike, ki jih vodita viteštvo in čast, zato je iskal orožje, ki bi ustrezalo tej vlogi. V originalni Vojni zvezd ostareli jedi Obi-Wan Kenobi, ki ga je upodobil legendarni angleški igralec Alec Guinness, Luku Skywalkerju (nepozabni Mark Hamill) izroči očetov svetlobni meč in ga opiše kot »ne tako nerodnega ali naključnega, kot je blaster« in ga označi za »elegantno orožje za bolj civilizirano dobo«.

    Ameriški filmar George Lucas, oče Vojne zvezd in Indiane Jonesa. FOTO: Gage Skidmore/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
    Ameriški filmar George Lucas, oče Vojne zvezd in Indiane Jonesa. FOTO: Gage Skidmore/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

    Lucas si je najprej predstavljal jedije, ki nosijo navadne meče. Dal jim je futuristična rezila, ki bi lahko odbijala ogenj blasterjev (blasterji so primarno strelno orožje v vesolju Vojne zvezd, ki izstreljujejo nabite delce plazme ali energijske žarke). Kakor je Lucas povedal v dokumentarcu Rojstvo svetlobnega meča, bi bil »laserski meč v svetu laserskih pušk odlično obrambno orožje«.

    Svetlobni meč Dartha Vaderja, uporabljen v filmih Imperij vrača udarec in Jedijeva vrnitev. FOTO: Heritage Auctions
    Svetlobni meč Dartha Vaderja, uporabljen v filmih Imperij vrača udarec in Jedijeva vrnitev. FOTO: Heritage Auctions

    Kako so ga izdelali – in prepoznali?

    Osnova za ročaj svetlobnega meča je bil britanski nastavek za bliskavico fotoaparata iz 50. let 20. stoletja. Izdelovalci filmskih rekvizitov so dodali črne plastične dele in drobne povečevalne leče iz zaslona ročnega kalkulatorja. Pri Heritage Auctions so zapisali, da je bil »narejen za delovanje, in ne le za to, da bi ga videli«. Ekipa je ojačala ročaj, da je lahko držal zamenljiva lesena rezila, in med snemanji privijačila sestavne dele, ki so se zrahljali med bojnimi prizori.

    Darth Vader je eden najbolj ikoničnih filmskih negativcev vseh časov. FOTO: 20th Century Fox
    Darth Vader je eden najbolj ikoničnih filmskih negativcev vseh časov. FOTO: 20th Century Fox

    Za film Imperij vrača udarec je ekipa lesena rezila sprva prekrila z odsevnim materialom in jih kasneje pobarvala belo. Po snemanju je ekipa za posebne učinke uporabila palice kot vodilo in jim sledila – sličico za sličico – na filmskem traku, da bi ustvarila žareče rdeče rezilo, ki ga vidimo na zaslonu.

    Heritage Auctions je verodostojnost svetlobnega meča na dražbi potrdila tudi s primerjavo značilnega upogiba na pasnem obroču ročaja meča na produkcijski fotografiji iz filma Imperij vrača udarec in vdolbino na njegovem dnu z bližnjim posnetkom iz Jedijeve vrnitve.

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    Več iz teme

    Vojna zvezdsvetlobni mečfilmfilmski rekvizitiDarth VaderdražbaGeorge Lucas

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