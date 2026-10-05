Svetovalka za spanec: Dobro naspan otrok ni otrok, ki smo ga čez dan utrudili

»Samo še malo bom zdržala,« si po neprespanih nočeh govorijo številne mame. Toda ko se nočno vstajanje ponavlja tedne in mesece, izčrpanost ne vpliva le na njihovo počutje, temveč tudi na partnerski odnos in vsakdan celotne družine.

Certificirana svetovalka za otroški spanec Neja Brglez Gonzales je to občutila tudi sama. Po rojstvu drugega otroka se je spoprijemala s prebujanjem tudi petkrat na noč in pri tem skrbela še za starejšega sina. Prav ta izkušnja jo je spodbudila k izobraževanju o otroškem spanju.

Kot pravi v intervjuju za Onoplus, urejanje spalnih navad ni nekaj, o čemer začnemo razmišljati šele, ko smo povsem izčrpani. Prav tako ne drži razširjeno prepričanje, da bo otrok ponoči bolje spal, če ga čez dan čim bolj utrudimo. Kaj torej pomaga pri mirnejših nočeh in kaj v resnici pomeni trening spanja? Kako na otrokovo rutino vplivajo vstop v vrtec, premik ure ali selitev v svojo sobo? Intervju z Nejo Brglez Gonzales in njene odgovore preberite na Onaplus.si.