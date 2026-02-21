Svetovalnica: Ali lahko sosed zaradi smrčanja ponoči tolče po steni?

Pozdravljeni,

stanujem v bloku v prvem nadstropju. Blok ima dve nadstropji. Stanovalka nad mojim stanovanjem vsak dan večkrat topota, kar je zelo moteče. Menim, da doma uporablja tekaško stezo. Poleg tega se pogosto tušira po 22. uri, tudi po 23. uri in kasneje, kar je zaradi slabe izolacije cevi in sten prav tako zelo moteče. Kljub pisnemu opozorilu se na to ne odziva in s takšnim početjem nadaljuje.

Poleg tega sosed ob mojem stanovanju ponoči buta in tolče po moji steni ter me s tem zbuja. Sklepam, da ga morda moti moje smrčanje. Zanima me, ali ima zaradi tega pravico ponoči tolči po steni in me zbujati.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Barbara

Spoštovani.

Navedeno urejajo določbe Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami, v nadaljevanju SZ-1). Najprej določba 13. člena, ki ureja način izvrševanja lastninske pravice, in določa, da morajo v večstanovanjski stavbi vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini. Dalje pa določba 27. člena, ki določa, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, sprejmejo hišni red, s katerim določijo temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi.

Temeljno načelo dobrih medsosedskih odnosov torej predstavlja izvrševanje lastninske pravice na posameznem delu obzirno in na način, ki kar najmanj posega v pravice ter mir drugih etažnih lastnikov. Osrednji dokument, ki ta pravila konkretizira, in določa podrobnejša pravila skupnega bivanja, je hišni red. Glede na to, da gre pri situacijah, ki jih opisujete, bolj kot za kršitve, za posledico slabe zvočne izolacije stavbe, svetujemo reševanje zadev po čim bolj mirni poti. Svetujemo, da najprej ugotovite, ali hišni red v vaši večstanovanjski stavbi konkretne situacije mogoče pokriva. V kolikor jih, lahko s kršitvami oz. situacijo seznanite upravnika. Če pa hišni red navedenih situacij ne pokriva (kar je glede na navedeno bolj verjetno), bi bilo smiselno razmisliti o sklicu zbora etažnih lastnikov. Skladno z drugim odstavkom 34. člena SZ-1, lahko zbor lastnikov skliče upravnik, etažni lastniki, ki skupaj dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev, ali nadzorni odbor. Na zboru se lahko etažni lastniki o tematiki pogovorite in poskusite najti rešitev, ki bo ustrezna za vse, ter nevedno uredite v hišnem redu.