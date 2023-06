Svetovalnica: Bomo zaradi nadomestne gradnje v lastni režiji imeli težave

Spoštovani,

pišem vam v imenu svoje znanke. Zanima jo sledeče ...

Na parceli, ki ima gradbeno dovoljenje, je včasih stala stara hiša, ki se je zaradi dotrajanosti delno začela podirati, zato so jo zaradi varnosti sebe in mimoidočih porušili v lastni režiji (ona, njeni otroci in partner).

Hišo so dokončno porušili leta 2018, v lastni režiji. Nato pa so prav tako v lastni režiji na istem mestu zgradili novo, v takšnih dimenzijah, kot je bila stara hiša, kjer so prej živeli stari starši. Hiša danes še ni vseljiva, saj je epidemija in z njo povezane razmere vse skupaj upočasnilo. So pa že pobeljene stene, pripravlja se teren za izdelavo tlakov ...

Hiša ima tudi hišno številko, in sicer še iz časov, ko so tam živeli stari starši. Nekaj časa je bila po njuni smrti elektrika v hiši izklopljena in se tudi ni plačevala, vsa leta pa so plačevali davke za hišo.

Sedaj to hišo dokončuje znankina hči, ki se namerava čez kakšno leto s partnerjem in otroki tja tudi preseliti.

Skrbi jih, kako bo s prijavo na isti naslov ter ali jih, ker so zaradi dotrajanosti stare hiše le-to porušili in zgradili novo, lahko doletijo kakšne sankcije glede same gradnje - se to uvršča med črne gradnje, ker so gradili v lastni režiji in niso imeli nadzornika?

Lepo prosi za odgovor.

S spoštovanjem Vas v njenem imenu lepo pozdravljam.

- Andreja

