Svetovalnica: Dementni brat in prenos lastninske pravice hiše

Pozdravljen,

sem skrbnik brata, ki je v domu in ima hudo demenco. Star je 59 let, zdravniki so mu postavili diagnozo 85-letnika - tako hudo je.

Sem skrbnik, določen s strani sodišča in centra za socialno delo. Pred mnogo časa sem se odpovedal vsemu premoženju njemu v prid. Sedaj se iz njegovih prihrankov plačuje dom, kjer biva. Ko bi ti prihranki skopneli, bi zanj v domu skrbel sin moje žene - sam žal nimam otrok in tudi brat nima nikogar razen mene. Brat ima hišo in malo vrta zraven. Ženin sin bi skrbel in plačeval razliko v domu - ali lahko po smrti mojega brata on dobi hišo in vrt? Sam sem hudo bolan, zato bi rad čim prej predal to skrb njemu, ki je zdrav in delaven.

Zanima me, kako to urediti in kam se moram obrniti? Ne želim, da bi hišo prevzela občina, saj sem nezmožen plačevati bratov dom in še vzdrževati njegovo hišo z okolico, saj je ta precej daleč od mojega kraja bivanja. Prosim za nasvet, kako rešiti ta problem.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Jože

Nasvet pravnice preberite na deloindom.si.