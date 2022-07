Svetovalnica: Kako pridobiti uporabno dovoljenje za hišo brez dokumentacije

Pozdravljena,

na vas se obračam s posebnim vprašanjem.

Trenutno sem pred odločitvijo o celotni prenovi hiše, v kateri živimo. Ker bi se obnove lotila v celoti, bi po nasvetu izvajalcev zaprosila za subvencijo Eko sklada, pri kateri moram za uveljavljanje priložiti vso dokumentacijo in gradbena dovoljenja.

Tu nastane problem. Moja babica, ki je v letih, nima oz. ne najde nobenih potrdil o hiši (ima samo dokumente o dedovanju, kjer ni nikjer navedenega gradbenega dovoljenja).

Kot zagotavlja, je nov del (prizidek) zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Star del hiše je bil, po podatkih iz zemljiškega katastra, zgrajen leta 1953. Omenjeni prizidek in nova streha pa 1990.

Zanima me, kako lahko legaliziram novi del hiše in kako dobim vse potrebne papirje in dovoljenja za hišo? Kakšen finančni zalogaj lahko za omenjeno zadevo pričakujem?

Lepo vas pozdravljam in se vam že vnaprej zahvaljujem za vaš odgovor.

Alana

---

Pozdravljeni,

naše podjetje je leta 2003 pridobilo enotno dovoljenje za gradnjo – sprememba namembnosti stanovanjske hiše v poslovni objekt, dozidava hale za garažiranje in vzdrževanje vozil ter ureditev parkirišča.

Objekt je vpisan v zemljiško knjigo, nimamo pa pridobljenega uporabnega dovoljenja za objekt.

Kakšen je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu?

Hvala za informacije in lep pozdrav!

Janja

