Svetovalnica: Kakšno vrednost nepremičnine navesti ob zapuščinski razpravi

po smrti očeta sem podedovala stanovanje in gradbeno zazidljivo parcelo. Kot hčerka sem edini dedič.

Zanima me, kakšno ceno nepremičnine navesti ob zapuščinski razpravi na sodišču, saj nameravam obe nepremičnini prodati. Zanima me še, kaj in koliko plačam ob trenutku branja dedovanja in ob nadaljnji prodaji.

- Vesna

