Svetovalnica: Kdo lahko izvede pregled ustreznosti objekta

Pozdravljeni,

odkupujem del hiše in potrebujem "izjavo pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji."

Vložil sem namreč vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja in je nepopolna. Zato potrebujem pooblaščenega arhitekta/projektanta, ki bi potrdil, da ni odstopanj in je stavba v skladu z gradbenim dovoljenjem.

Kje lahko dobim imenik ali kontakt teh strokovnjakov, ki bi opravili ta postopek?

Kako poteka postopek in kakšni so stroški?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

- Tim

---

Lepo pozdravljeni.

Zanimiv je podatek, da vi sami kot kupec urejate pridobitev uporabnega dovoljenja za del stavbe, ki jo šele nameravate odkupiti. Običajno namreč to urejajo lastniki, preden prodajo nepremičnino, saj na ta način dokažejo, da je pravni vidik stavbe zakonito urejen. Take nepremičnine ponavadi dosegajo tudi višjo ceno.

Gradbeni zakon predvideva različne načine pridobitve uporabnega dovoljenja.

Običajni način pridobivanja uporabnega dovoljenja, predvsem za stavbe, ki se zgradijo in je treba pred začetkom uporabe pridobiti uporabno dovoljenje, določa 80. člen gradbenega zakona.

Spoštovani Tim, vi pa očitno nameravate pridobiti uporabno dovoljenje skladno s 147. členom, ki predvideva pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem. Če je bila stavba zgrajena pred 1. januarjem 2005 skladno z gradbenim dovoljenjem, se lahko izda uporabno dovoljenje, če je ta stavba:

vpisana v kataster nepremičnin,

zanjo ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo,

je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji iz 79. člena tega zakona.

Drugi odstavek istega člena gradbenega zakona določa, da se uporabno dovoljenje lahko izda tudi za posamezni del objekta, če bo ta skupaj z obstoječim objektom, za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje, zagotavljal funkcionalno celoto. Morda je to ravno primer, ki ga navajate vi, spoštovani bralec Tim, saj pravite, da odkupujete »del hiše«. Boste pa morali upravnemu organu dokazati, da je del hiše obravnavan ločeno kot celota v gradbenem dovoljenju ter tudi tako zgrajen in da lahko funkcionira kot samostojna funkcionalna enota.

Sprašujete po naboru ustreznih pooblaščenih strokovnjakov, ki lahko izvedejo celovit pregled ustreznosti - tako skladnosti z izdanim gradbenim dovoljenjem ali da potrdijo morebitna dopustna odstopanja iz 79. člena gradbenega zakona.

V gradbenem zakonu je termin »pooblaščeni strokovnjak« določen v 29. točki 3. člena. Pooblaščeni strokovnjak ali pooblaščena strokovnjakinja je pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt, pooblaščeni inženir ali druga pooblaščena oseba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti ter geotehnologije in rudarstva, ki je vpisana v ustrezni imenik v skladu s svojimi poklicnimi nalogami po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Imenik pooblaščenih strokovnjakov s poklicnega področja arhitekture in krajinske arhitekture vodi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), za vse ostale strokovnjake pa je pristojna Inženirska zbornica Slovenije (IZS). Skupaj je vseh pooblaščenih strokovnjakov in strokovnjakinj v državi preko 7500.

https://zaps.si/clanstvo/clani-v-zaps/imenik/

https://www.izs.si/imenik/pooblasceni-inzenirji/

Poklicne naloge pooblaščenih strokovnjakov so določene v 4. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Predlagam, da poiščete pooblaščenega strokovnjaka ali strokovnjakinjo na podlagi referenc že opravljenih podobnih istovrstnih del, najbrž boste za pregled stavbe poiskali nekoga, ki ima poklicne izkušnje na področju stavb. Če je vpisan v imeniku pristojne zbornice in ima aktiven status, pomeni, da bo v sklopu delujočega poslovnega subjekta (projektant) na podlagi ogleda lokacije ter pregleda dokumentacije znal oceniti stanje in potrditi, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji. Če pa morda temu ne bo tako, bo znal tudi svetovati, kaj storiti, da bodo ti pogoji izpolnjeni ali pa morda predlagati drugačen način pridobitve uporabnega dovoljenja.

Smiselno je, da morda poiščete ustreznega strokovnjaka ali strokovnjakinjo iz lokalnega okolja, da boste imeli z ogledom čim manjše časovne in tudi druge stroške. Modro pa je tudi, da vam pred potrditvijo izvedbe naloge predloži tudi že izvedene pozitivne reference s področja pridobivanja uporabnih dovoljenj.

Več na deloindom.si.