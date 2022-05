Svetovalnica: Pogodba o dosmrtnem preživljanju in davki

Spoštovani,

z gospo sva pri notarju sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju, s tem da mi zapušča stanovanje. Ker nisva v sorodu, bo stanovanje vsekakor obdavčeno po višji stopnji.

Zanima me, ali mi davek zmanjšuje plačilo njenih stroškov za elektriko, vodo ipd. in ali je dovolj, da jaz s svojega računa nakažem plačilo v višini stroškov, glede na to, da ima gospa tam odprte trajnike.

In še eno vprašanje: če jaz to stanovanje po njeni smrti prodam, me čaka še dodatno plačilo davka ali moram v njem bivati? Glede na to, da je obdavčitev visoka, ga bom morala prodati.

Hvala in lep pozdrav,

bralka

Nasvet pravnice si preberite na deloindom.si.