Svetovalnica: Sosedovi Airbnb najemniki nam povzročajo težave – kako ukrepati?

Spoštovani,

imam probleme s sosedoma, ki imata Airbnb.

Naša atrijska hiša je oddaljena od njihove meje pri enem 2,5 m, pri drugem 4 m. Letos, ko so se sprostili koronski ukrepi, imava z možem pravo norišnico. Gosti prihajajo, odhajajo, tudi z otroki, ki so pravi divjaki in to pred najinimi bivalnimi prostori (kuhinja, hodnik, vhod, dnevna soba, atrij), ker smo ravno vmes med obema. Ironično je, da svojim gostom nudita mir, diskretnost, varnost ... Eden si je celo omislil nogometno igrišče, tik pred najinim kuhinjskim oknom. Ko sem ga opozorila, je rekel, da lahko na svoji zemlji dela, kar hoče. Žoga pa nima meje in gre povsod po najinem nasadu, hiši, avtomobilu. Ko sva z možem postavila tablo z napisom, da želiva mir in diskretnost (tudi v angleščini), je tablo prikril z golom.

Ko sta si oba omenjena soseda preurejala spodnje prostore za Airbnb, sta mi zatrjevala, da jih bosta uporabljala za svoje potrebe, ker sta dobro vedela, da bi bila proti. Dobesedno sta naju izigrala na lažnivi in hinavski način. 40 let sva z možem imela mir, dokler se ni priselil eden od sosedov. Kmalu bova stara 70 let. Javila sem tudi na Airbnb, da je ta dejavnost neprimerna, a še čakam na odgovor ... Kaj še lahko storim?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!

bralka

Več na deloindom.si.