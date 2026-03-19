    Zanimivosti

    Slovencu naslov svetovnega prvaka v pluženju prinesle 20-letne izkušnje

    Bojan Križman z Darsove avtocestne baze Kozina je postal svetovni prvak v spretnostnem manevriranju plužnih vozil v francoskem Chambéryju.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Brane Piano
    Be. B.
    19. 3. 2026 | 07:39
    Če pride še ena pošiljka snega, čeprav upamo, da se je zima že poslovila, nas nesplužene ceste ne smejo skrbeti. V petek je namreč Slovenec, Bojan Križman z Darsove avtocestne baze Kozina, postal svetovni prvak v spretnostnem manevriranju plužnih vozil v francoskem Chambéryju.

    Tja je odpotovalo več tekmovalcev iz Slovenije, naslov pa je osvojil v močni mednarodni konkurenci, na prvenstvu je namreč sodelovalo 50 tekmovalcev iz 12 držav, ki so se pomerili v vožnji po tehnično zahtevni progi z različnimi ovirami.

    »Plužna vozila vozim že 20 let, zadnjih osem let na Darsu, gotovo rezultata ne bi mogel doseči, če bi začel plužiti šele pred kratkim. Gre za dolgoletne izkušnje, drži pa, da so bile pred 20 leti zime precej bolj hude in z večjimi pošiljkami snega, kot so danes,« je za Delo povedal Križman, tik preden je v torek svoje spretnosti javnosti pokazal na Vranskem. Tam so sicer tudi trenirali za tekmovanje, je dodal.

    In čeprav bi si morda ob njegovem nazivu predstavljali, da je ključno, da tekmovalec prihaja iz države, kjer imajo ogromne količine snega, pa je Križman pojasnil, da ne gre toliko za količine snega, temveč predvsem za druge spretnosti in natančnosti, ki so jih ocenjevali.

    Izjemna natančnost in obvladanje večtonskih vozil

    Proga v Franciji je bila sestavljena iz vrste tehnično zahtevnih postaj, ki je od tekmovalcev zahtevala izjemno natančnost in popolno obvladovanje večtonskih plužnih vozil.

    Med nalogami so vožnja skozi zelo ozke prehode, kjer je širina prehoda skoraj enaka širini pluga, slalom med ovirami ter natančno manevriranje s plugom na posameznih postajah. Pri izvedbi nalog odločajo centimetri, vsaka napaka pa pomeni izgubo dragocenih točk.

     

    »Pomembni so fokus, natančnost, tudi hitrost. V tekmovalnem delu smo vozili z dvema voziloma, manjšim vozilom za čiščenje cest in velikim tovornjakom. Vozili smo skozi prehode, pluge odlagali na točno določene točke, zarisane na tleh …« je pojasnil.

    In od kod želja, da se udeleži takšnega tekmovanja? »Interno smo imeli državno tekmovanje leta 2023, tam sem nastopil prvič, potem je bilo evropsko v Nemčiji, kjer sem zasedel tretje mesto. In potem sem vedel, da lahko pokažem še več, zato sem neizmerno vesel, da sem prišel do tega naslova, in če bo zdravje še dopuščalo, bom tekmoval tudi v prihodnje,« je povedal za Delo.

    Evropsko tekmovanje bo leta 2028, gostila pa ga bo Slovenija.

    Kavč komentatorji

    Pravi, da se je v vseh dvajsetih letih, odkar je v tem poklicu, zgodilo veliko pripetljajev, od pozitivnih do negativnih, tudi nesreč. Predvsem pa pravi, da se ljudje ne zavedajo, kako pomemben je pri plužnih službah tudi uporabnik, človek.

    »Ko smo na delu, ko zapade sneg, je zelo pomembno, da ljudje upoštevajo cestno signalizacijo, da ne prehitevajo plužnih vozil, da se zavedajo, da so razmere že tako nevarne, sami pa lahko nas, sebe in druge spravijo v še večjo nevarnost.« Dodal je, da bi zato tiste, ki »takole s kavča« radi komentirajo delo plužnih služb, vzel s seboj v plužno vozilo, da bi videli, kako je to delo videti v praksi.

