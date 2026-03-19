Družbeni mediji ne osrečujejo ljudi, Slovenija na lestvici srečnih držav 18.

Finska je svetu znova pokazala pot do sreče, čeprav je močna uporaba družbenih medijev spodkopavala osebno blaginjo mladih po vsem planetu, je v četrtek zapisano v Svetovnem poročilu o sreči za leto 2026, ki ga povzema nemški medijski portal Deutsche Welle (DW).

Poročilo, ki ga je pripravil raziskovalni center za dobro počutje slovite britanske Univerze v Oxfordu v sodelovanju z ameriškim analitičnim in svetovalnim podjetjem Gallupom in Združenimi narodi, je pokazalo, da se je zadovoljstvo z življenjem med mlajšimi od 25 let v državah, vključno z Združenimi državami Amerike, Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo, v zadnjem desetletju močno zmanjšalo. Študija temelji na anketah približno 100.000 ljudi v 140 državah sveta.

Družbeni mediji vplivajo na počutje

V poročilu o sreči je zapisano, da je močna uporaba družbenih medijev povezana z upadanjem blaginje mladih, zlasti najstnic v angleško govorečih in zahodnoevropskih državah. Ugotovitve prihajajo v časih, ko vlade čedalje bolj razmišljajo o omejitvah uporabe družbenih medijev za mladoletnike, piše DW.

Raziskovalci so povedali, da je obsežna uporaba družbenih medijev, zlasti več kot sedem ur na dan, povezana s slabšim počutjem, pri čemer so kot ključne dejavnike navedli platforme, ki jih poganjajo algoritmi in so osredotočene na slike, ter vsebine vplivnežev.

Tisti, ki so družbene medije uporabljali manj kot eno uro na dan, so pogosteje poročali o boljšem počutju kot tisti, ki družbenih medijev sploh niso uporabljali.

Poročilo tudi ugotavlja, da si večina ameriških dijakov in študentov želi, da družbenih medijev sploh ne bi bilo. »Uporabljajo jih, ker jih uporabljajo drugi, vendar bi raje videli, če jih nihče ne bi uporabljal,« pojasnjujejo raziskovalci. Toda tisti, ki so družbene medije uporabljali manj kot eno uro na dan, so pogosteje poročali o boljšem počutju kot tisti, ki družbenih medijev sploh niso uporabljali.

Finska na vrhu lestvice sreče

Finska se je že deveto leto zapored uvrstila na prvo mesto lestvice najsrečnejših držav na svetu, pri čemer na vrhu seznama prevladujejo nordijske države. Poročilo o sreči skandinavsko prevlado pripisuje bogastvu, enakosti, močnim sistemom socialnega varstva in visoki pričakovani življenjski dobi. Kostarika se je povzpela na četrto mesto, kar raziskovalci pripisujejo močnim socialnim in družinskim vezem. Afganistan je ostal najnižje uvrščena država, skupaj s Sierro Leone in Malavijem. Slovenija je na 18. mestu.

Prvo deseterico tako zasedajo Finska, Islandija, Danska, Kostarika, Švedska, Norveška, Nizozemska, Izrael, Luksemburg in Švica, za najmanj srečne države na svetu pa veljajo Afganistan, Sierra Leone, Malavi, Zimbabve in Bocvana.